Vas de bronz unicat descoperit în Provincia Dacia romană, restaurat şi expus la MNU Alba Iulia

Un vas de bronz unicat la nivelul Provinciei romane Dacia, descoperit anul trecut într-un mormânt de incineraţie din Alba Iulia, anticul Apulum, a fost expus, în cadrul unei mini-expoziţii, la Muzeul Naţional al Unirii (MNU) Alba Iulia, după ce a fost restaurat.

"Au mai fost piese similare găsite în Imperiul Roman, dar în Provincia Dacia, după cunoştinţele mele şi analizând o carte a colegei Silvia Mustaţă, care a susţinut o teză de doctorat despre vasele de bronz din Dacia Porolissensis, am constatat că este o piesă unicat la nivelul Provinciei Dacia. De asemenea este şi o piesă de bronz unicat, singurul vas de bronz descoperit în mormintele de la Apulum. Noi avem câteva mii de morminte săpate aici, dar este singurul vas de bronz descoperit în context funerar", a spus, la vernisajul "Exponatului lunii aprilie" la MNU Alba Iulia, dr. George Bounegru, cel care a coordonat şantierul arheologic unde a fost făcută descoperirea în cauză, citat de Agerpres.

Arheologul a precizat că asta nu înseamnă că nu au mai existat alte vase de acest gen, denumite "balsamarium".

"Cu siguranţă au mai existat. Evident, nu le putea avea oricine, pentru că sunt piese care erau destul de costisitoare", a adăugat George Bounegru.

El a făcut referire la descoperirile unor arheologi făcute în ultimii ani, care au găsit câte o toartă probabil provenind de la vase asemănătoare, piese aproape identice, ceea ce înseamnă că au existat mai multe "balsamarium".

În ceea ce priveşte piesa de bronz de la Alba Iulia, ea a fost descoperită în mai 2023, în zona de extindere a Cimitirului Municipal, într-o cercetare arheologică preventivă, declanşată de presiunea mediatică provocat de distrugerea unui sarcofag cu inscripţie.

"Cel care a găsit vasul şi l-a scos din pământ este colegul arheolog Ilie Lascu. Vasul a făcut parte dintr-un inventar funerar. El a fost găsit într-un mormânt de incineraţie şi întregul inventar este spectaculos. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, alături de vas, au mai făcut parte din inventarul funerar şase mărgele din aur, un cercel, de asemenea, de aur şi un pandantiv confecţionat dintr-o monedă de argint, cu două tortiţe de aur, care era probabil piesa centrală a acelui colier. (...). Ce reprezintă acest vas? Acest vas poartă denumirea de balsamarium, face parte dintre vasele de toaletă ale unei persoane. A fost găsit aproape întreg, dar într-o stare de conservare precară, fiind în zona sa mediană fisurat", a explicat George Bounegru.

Vasul a fost restaurat de către un specialist al muzeului din Alba Iulia, Dan Anghel.

George Bounegru a menţionat că vasul, care are diametrul de 8,2 cm, iar înălţimea de 5,3 cm, este globular, uşor turtit, decorat cu două caneluri pe umăr şi sub buză. Are, de asemenea, o şănţuire pe care se poziţiona capacul. Baza sa este supraînălţată, cu dimensiunea de 0,5 cm.

Pe umăr sunt lipite două ataşe antropomorfe, de care se prinde o toartă realizată dintr-o bară patrulateră în profil, îndoită în forma literei omega. Ataşele au forma unui bust uman reprezentând un copil, posibil Eros, aşezat pe o palmetă. Trăsăturile feţei şi părul sunt bine redate prin incizii fine. La o atentă analiză se observă că sunt realizate în tipare diferite, detaliile fine făcând diferenţa, a punctat George Bounegru.

