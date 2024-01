Zidurile cetății din Alba Iulia, vandalizate. Mesaj scris în limba rusă

Zidurile cetății din Alba Iulia au fost vandalizate cu inscripții în alfabet chirilic. Situația a fost semnalată de viceprimarul orașului, Emil Popescu. Mesajul ar fi fost scris în noaptea de 17 spre 18 ianuarie 2024.

Mesajul scris în rusă face referire la un film celebru, un film de dragoste spaniol. „Trei metri deasupra cerului” (în spaniolă: Tres metros sobre el cielo) este un film spaniol din 2010, bazat pe romanul cu același nume al scriitorului Federico Moccia.

„Inadmisibil! Unul dintre zidurile Cetății Alba Carolina a fost vandalizat cu inscripții în alfabet chirilic, realizate cu spray cu vopsea. Astfel de fapte nu sunt tolerate de către administrația locală, mai ales atunci când vine vorba despre patrimoniul istoric al municipiului și al țării.

Vom face toate demersurile necesare pentru a depista persoanele care se fac vinovate de aceste fapte și ne vom adresa organelor competente în a soluționa astfel de cazuri. Primăria Alba Iulia are zero toleranță pentru fapte prin care sunt batjocorite monumente cu o valoare inestimabilă, pentru restaurarea cărora s-au derulat proiecte în valoare de milioane de euro”, a declarat viceprimarul Emil Popescu.

