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Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist

Urmele unei tentative medievale de jefuire a unui tumul preistoric, descoperite de arheologi în Neamț

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 15 iunie 2026

Arheologii din județul Neamț au descoperit urmele unei tentative de jefuire a unui tumul preistoric, datând din secolul al XVI-lea.

Conform arheologului Vasile Diaconu, „căutătorii de comori” medievali, care au săpat un puț de 5 metri adâncime în mijlocul unui unui tumul preistoric, nu au găsit nimic.

Așa arată urmele unei tentative de jefuire a unui tumul preistoric (foto sus – n.r.), realizată în evul mediu.

Se știa și acum câteva secole că tumulii adăpostesc morminte vechi, cu lucruri de valoare, motiv pentru care câțiva membri ai unei comunități medievale s-au apucat să facă un puț în mijlocul unei movile, căutând «comori». Au săpat 5 m adâncime și credem că au săpat degeaba. Mormintele vechi erau la 4 m mai spre sud.

Dar măcar ne-au lăsat o dovadă că au săpat și, obosiți și însetați fiind, au băut apă din vasul de lut pe care-l vedeți mai jos. Apoi l-au/s-a spart. Și, în acest fel, știm că în sec. 16 cineva a vrut să jefuiască un tumul preistoric din județul Neamț”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
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Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
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