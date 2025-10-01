Unde se află cel mai mic sit arheologic din România?

Cel mai mic sit arheologic din România se află la limita dintre județele Neamț și Bacău, conform arheologului Vasile Diaconu.

„Cel mai mic sit arheologic din România (și poate chiar din lume), se află la limita dintre județele Neamț și Bacău.

Lângă un izvor de apă sărată au fost identificate vestigii arheologice în anul 2005, iar recent a fost realizat un diagnostic arheologic care confirmă existența unei exploatări a apei sărate în acest punct.

Situl are o suprafață de numai câțiva metri pătrați și se află pe un versant, într-o zonă împădurită. Spațiul limitat și terenul accidentat nu au permis comunităților umane vechi să desfășoare o activitate foarte intensă în acest loc, dar avem dovezi clare ale activităților legate de recristalizarea sării.

Materialele arheologice aparțin, în cea mai mare parte, celei de-a doua epoci a fierului.

Pe lângă materialele ceramice au fost descoperite urmele unei amenajări cu pietre”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.