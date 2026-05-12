Un sit arheologic mayaș descoperit în Peninsula Yucatan din Mexic

Ministerul Culturii al Guvernului Mexicului a înregistrat un nou sit arheologic descoperit recent. Situl a fost descoperit în municipalitatea în statul mexican statul mexican Quintana Roo din Peninsula Yucatan, în timpul construcției unei linii de tren.

Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic ( Instituto Nacional de Antropología y Historia - INAH) afirmă că situl este format din 80 de clădiri răspândite pe o suprafață de 100 de hectare. Specialiștii consideră că acesta este asociat stilului arhitectural Petén, informează Riviera Maya News.

Vechea așezare prehispanică, denumită El Jefeciño datorită caracterului monumental al complexului în care se află cele 80 de clădiri, a fost semnalată de locuitorii regiunii în timpul Proiectului de Salvare Arheologică Tren Maya.

Conform dovezilor arhitecturale, se presupune că situl aparține perioadei Clasice timpurii/târzii (250–900 d.Hr.), perioadă în care s-a dezvoltat stilul arhitectural Petén. Acesta este caracterizat prin clădiri mari boltite, colțuri rotunjite și retrase, precum și prin cornișe decorative.

Datele preliminare indică faptul că El Jefeciño acoperă 100 de hectare, însă ar putea fi mult mai întins. Prin explorări amănunțite, arheologii vor putea determina cu exactitate suprafața sa, dimensiunile clădirilor și modelul de organizare al așezării, printre alte caracteristici.

„Am putut observa ceea ce ar corespunde zonei nucleu, formată din cinci clădiri cu înălțimi între 11 și 14 metri și lungimi între 16 și până la 40 de metri. Aceste monumente sunt dispuse sub forma unei piețe în formă de «C»”, a declarat arheologul Blancas Olvera.

Într-o clădire identificată în nord-estul sitului au fost observate urme de stuc cu pictură murală decorativă și fragmente ale unui schelet uman, care ar putea face parte dintr-un context funerar.

Specialiștii au subliniat că nu a fost efectuată nicio operațiune de salvare arheologică, astfel încât nu a fost posibilă realizarea unei analize aprofundate a materialelor descoperite și nici recuperarea lor, deoarece dovezile trebuie să rămână in situ.

Referitor la pictura murală, arheologul Sonny Moisés Ojeda González a explicat că aceasta are un stil decorativ, nu narativ, folosind pigmenți în culorile alb și portocaliu, precum și dungi roșii; cu toate acestea, sunt necesare explorări intensive pentru confirmarea acestor observații.

