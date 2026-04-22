Un monument rar, dedicat zeului roman al luminii, folosit într-un ritual subteran secret

Înainte ca muncitorii să înceapă construcția unui nou pavilion de cricket în Lewisvale Park, la est de Edinburgh, Scoția, în 2010, arheologii au fost chemați să examineze zona. În timpul cercetării, arheologii au descoperit un altar unic din epoca romană, care fusese folosit cândva pentru venerarea zeului soarelui într-un ritual misterios, destinat exclusiv bărbaților.

Altarul zeului Sol a fost găsit în două bucăți. Realizat din gresie de culoare deschisă, acesta avea inițial aproximativ 1,23 metri înălțime. Patru busturi feminine reprezentând anotimpurile împodobesc partea superioară a monumentului. În mijloc, un chip ce îl reprezintă pe zeul soarelui, Sol, se ridică din monument, fiind încadrat într-un cerc gravat. Ochii și gura feței antropomorfe, precum și cele șase raze ale coroanei zeului Sol au fost perforate, astfel încât altarul să poată fi iluminat din spate. Urme de vopsea roșie au fost descoperite pe partea frontală a altarului, iar cele două laturi prezintă coroane de lauri sculptate, informează Live Science.

Pe baza inscripției, altarul pare să fi fost dedicat de un soldat numit Gaius Cassius Flavianus, care ar fi putut fi comandantul bazei militare romane din Inveresk, Scoția. În anul 142 d.Hr., fortul de la Inveresk a fost construit de-a lungul Zidului Antonin, unde soldații romani erau trimiși pentru a proteja cea mai nordică frontieră a Imperiului Roman.

Potrivit National Museums Scotland, care a achiziționat recent Altarul zeului Sol împreună cu un al doilea altar dedicat zeului Mithras, aceste monumente ar fi fost puncte centrale pentru credincioșii care participau la ceremonii religioase secrete. Miticul Mithras s-a născut dintr-o stâncă și era adesea reprezentat ucigând un taur. Sol juca un rol important în cultul lui Mithras și uneori era asociat cu acesta.

Templele dedicate lui Mithras, numite mithraeum (plural mithraea), erau întotdeauna situate în subteran, iar doar bărbații aveau voie să se alăture acestui cult misterios, care celebra, se presupune, triumful luminii asupra întunericului și al binelui asupra răului.

„În întunericul templului, ai fi văzut razele și ochii zeului soarelui privind fix spre tine”, a explicat Fraser Hunter, curator de arheologie a Epocii Fierului și a perioadei romane la National Museums Scotland, într-o prezentare video. Altarele dedicate zeului Sol și Mithras sunt unice în Scoția și reflectă credințele soldaților staționați de-a lungul Zidului Antonin. Mithras și Sol le ofereau soldaților „sentimentul că lumea are un scop și că există viață după moarte”, a spus Hunter.

Aceste altare sculptate rare vor fi expuse la National Museums Scotland începând cu 14 noiembrie 2026.

