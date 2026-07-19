Un important centru preistoric din Epoca Bronzului, descoperit de arheologi în Irlanda

Cunoscut în special drept capitala mitologică a Ulsterului (o provincie istorică irlandeză situată în nordul insulei n.r.), Fortul Navan a fost una dintre cele cinci capitale antice ale Irlandei. Noi cercetări arată că importanța acestui sit se întinde până în Epoca Bronzului, indicând că a reprezentat un important centru preistoric.

Complexul preistoric de la Navan este cunoscut în principal pentru vestigiile sale din Epoca Fierului (800 î.Hr.–400 d.Hr.), însă fortificația de pe deal Haughey's Fort, situată în peisajul Navan, a devenit un important centru de putere încă din Epoca Târzie a Bronzului (1200–800 î.Hr.), relatează Antiquity Journal, pe pagina de Facebook a revistei.

Astăzi, însă, cea mai mare parte a peisajului din Epoca Bronzului de la Navan a fost nivelată, iar încercările anterioare de identificare a monumentelor s-au bazat pe fotografii aeriene și pe observarea urmelor din culturi agricole, ceea ce a făcut ca numeroase aspecte ale acestui vast complex monumental să rămână necunoscute.

Pentru a remedia această situație, dr. James O'Driscoll (Universitatea din Glasgow) și dr. Patrick Gleeson (Queen's University Belfast) au combinat tehnici avansate de teledetecție, prospecțiuni geofizice, săpături arheologice țintite și reevaluarea și analiza arhivelor pentru a aduce la lumină vestigiile pierdute ale acestui important sit preistoric.

Cercetătorii au descoperit că peisajul era acoperit de mult mai multe structuri de pământ decât se cunoștea anterior, indicând că Navan era deja un important centru preistoric încă din Epoca Bronzului.

La Haughey's Fort (o fortificație preistorică situată pe un deal din apropiere de Fortul Navan – n.r.) au identificat peste 200 de posibile structuri din lemn, ceea ce indică existența unei așezări dense și bine organizate, care depășea cu mult dimensiunile și complexitatea așteptate pentru o fortificație obișnuită de pe deal. Alături de acestea au fost identificate mai multe clădiri circulare de mari dimensiuni, probabil utilizate ca spații comunitare.

Săpăturile au scos la iveală dovezi ale prelucrării specializate a bronzului și aurului, ale organizării unor ospețe de mari proporții și prezența unor artefacte de prestigiu, evidențiind atât activitatea economică și organizarea socială, cât și posibile legături cu regiuni aflate până în Europa Centrală.

În apropiere a fost cercetat și un bazin artificial cunoscut sub numele de King's Stables. Acolo au fost descoperite tipare pentru turnarea armelor, resturi de animale și fragmente de oase umane, interpretate cel mai probabil ca depuneri rituale. O palisadă lega fortificația de bazin, putând facilita desfășurarea unor procesiuni ceremoniale.

Aceste descoperiri indică faptul că Haughey's Fort și King's Stables, deși erau conectate, îndeplineau funcții distincte: fortificația era orientată spre activitățile cotidiene, locuire și producție, în timp ce bazinul era destinat practicilor rituale, precum procesiunile și depunerile votive.

Prin urmare, cercetătorii au ajuns la concluzia că Haughey's Fort reprezenta un complex preistoric de importanță internațională cu mult înainte ca Fortul Navan să ajungă la apogeul influenței sale, iar întregul peisaj funcționa ca un centru regional al puterii, producției și ritualurilor în Epoca Târzie a Bronzului.

Deși identificarea urbanismului antic este dificilă, această cercetare contribuie în mod semnificativ la înțelegerea peisajului din Epoca Bronzului, plasând situl printre cele mai importante pentru studierea apariției „proto-urbanismului”, a peisajelor rituale și a rețelelor de contacte pe distanțe lungi din nord-vestul Europei.

Studiul „Haughey’s Fort: a major complex of power, production and ritual in Late Bronze Age Europe” a fost publicat în revista științifică Antiquity.

Foto sus: Haughey's Fort și King's Stables, fotografie aeriană realizată în 2023 (© James O’Driscoll, Patrick Gleeson / Antiquity)

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