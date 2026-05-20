Templul de andezit de la Sarmizegetusa Regia va fi refăcut cu o nouă înfățișare

Lucrările care au loc la Sarmizegetusa Regia vizează restaurarea unui templu de andezit vechi de peste două milenii, aflat pe Terasa a X-a, una dintre cele trei terase care compun incinta sacră a capitalei dacice.

Proiectul, estimat la 7,5 milioane de lei, este finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente, a templului antic. Lucrările urmăresc stoparea degradării structurilor existente – plinte, tamburi de andezit, blocuri de calcar și ziduri de susținere – și mai cuprind refacerea paramentului zidului de terasare, repoziționarea blocurilor căzute și consolidarea zidului din beton armat.

Templul antic, refăcut cu o nouă înfățișare

Restaurarea va reda înfățișarea parțială a templului: vor fi completate plintele coloanelor până la patru rânduri a câte zece și vor fi recompuse 15 coloane, dintre care una întreagă, iar restul fragmentare – o reconstituire parțială a monumentalității originale. Practic, turiștii vor vedea la Sarmizegetusa Regia, în premieră pentru România, o coloană dacică refăcută în felul în care arăta în Antichitate.

Potrivit arheologilor, Marele Templu de andezit, construit în secolul I d.Hr., a înlocuit o construcție sacră mai veche, din calcar. Andezitul folosit de daci provenea din cariere aflate la peste 50 de kilometri distanță, pe valea Mureșului, iar materialul era considerat deosebit de valoros.

„Andezitului i se confereau calități superioare, inclusiv de valoare monumentală”, arăta, într-un studiu, cercetătorul Ioan Mârza.

Templul de pe Terasa a X-a, unul dintre cele opt astfel de edificii din Incinta Sacră, era alcătuit din rânduri de coloane, susținute pe plinte de andezit cu diametrul de peste doi metri, grele de câteva tone, montate pe fundații de piatră și lut. Cercetările arheologice indică două faze de construcție, iar configurația exactă a templului este încă obiect de interpretare: fie patru rânduri a câte zece coloane, fie șase rânduri cu câte zece. Pe terasele a X-a și a XI-a, arheologii au identificat alte șapte temple, două circulare și cinci patrulatere. Terasele cuprinse în incinta sacră erau ridicate pe ziduri de susținere de peste 10 metri înălțime, o realizare arhitecturală remarcabilă în Antichitate.

„Din structura templelor a rămas doar o mică parte, dar elementele păstrate vorbesc de la sine despre o arhitectură religioasă monumentală, unică în lumea dacică”, informa Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

