Suma uriașă plătită pentru ceva mai valoroasă monedă din Europa

O monedă de aur de mari dimensiuni, bătută în 1609, pentru regele Filip al III-lea Spaniei, a devenit cea mai valoroasă monedă din Europa, la o licitație desfășurată săptămâna trecută în Elveția.

Piesa unică, de 339 de grame, s-a vândut pentru 2.817.500 de franci elvețieni (aproximativ 3,49 milioane de dolari). Moneda avut un preț de pornire de 2 milioane de franci elvețieni, a declarat casa de licitații Numismatica Genevensis SA, cu sediul în Geneva, confirmând că a stabilit recordul european pentru cea mai valoroasă monedă, informează brecorder.com.

Moneda „Centen” (100 de escudos) a fost realizat în orașul Segovia, în centrul Spaniei. A fost creat ca o demonstrație de bogăție și putere regală, fiind este cea mai mare monedă din istoria europeană modernă, a declarat Alain Baron, fondatorul casei de licitații.

Pierdută timp de câteva secole, moneda a reapărut în Statele Unite în jurul anului 1950, unde un colecționar din New York a cumpărat-o înainte de a o vinde unui cumpărător spaniol un deceniu mai târziu. Ulterior, a fost licitată către un alt colecționar, a cărui identitate nu este publică.

Recordul anterior pentru o monedă europeană a fost stabilit de o piesă de 100 de ducați care a aparținut cândva lui Ferdinand al III-lea de Habsburg și care s-a vândut pentru 1,95 milioane de franci elvețieni (2,42 milioane de dolari), a declarat Frank Baldacci, directorul Numismatica Genevensis SA.

Foto sus: Moneda „Centen” bătută în 1609, pentru regele Filip al III-lea Spaniei (© Numismatica Genevensis SA)

