A existat un „împărat” a Daciei Romane? Dovada descoperită de cercetătorii scoțieni

O monedă antică de aur ar putea reprezenta reprezintă dovada că în Dacia Romană, la mijlocul secolului al III-lea, a existat un „împărat” nerecunoscut din textele istorice și considerat până acum un personaj fictiv.

Moneda care poartă numele lui Sponsian și pe care figurează portretul acestuia a fost descoperită în urmă cu mai bine de 300 de ani în Transilvania. Considerată un fals, moneda a stat închisă într-un dulap dintr-un muzeu din Scoția, relatează BBC.

Acum, cercetătorii de la Muzeul Hunterian din cadrul Universității din Glasgow susțin că urmele de zgârieturi vizibile la microscop pe monedă demonstrează că aceasta era în circulație în urmă cu aproape 2.000 de ani.

„Ceea ce am găsit este un împărat. El a fost un personaj considerat fals, nerecunoscut de experți. Însă noi credem că el a fost real și că a avut un rol în istorie”, a declarat profesorul Paul Pearson de la University College din Londra.

Moneda în cauză se număra printre obiectele dintr-un mic tezaur descoperit în 1713. Ea a fost considerată o monedă romană originală până la jumătatea secolului al XIX-lea, când experții au suspectat că ar fi fost produsă de falsificatori de la acea vreme.

Profesorul Pearson a avut, însă, îndoieli după ce a văzut fotografii ale monedei în timp ce studia pentru o carte despre istoria Imperiului Roman. El a observat zgârieturi pe suprafața ei și s-a gândit că acestea ar fi putut fi produse în timp ce moneda se afla în circulație.

El a contactat Muzeul Hunterian din cadrul Universității din Glasgow, locul în care moneda fusese păstrată într-un dulap, împreună cu alte trei monede din același tezaur, și a apelat la ajutorul cercetătorilor.

Cele patru monede au fost studiate cu ajutorul unui microscop puternic, iar oamenii de știință au confirmat existența zgârieturilor și faptul că acestea păreau să fi fost produse în timp ce monedele fuseseră ținute laolaltă în punguța pentru bani.

De asemenea, în urma unei analize chimice s-a constatat că monedele stătuseră îngropate în pământ timp de sute de ani.

Cine a fost Sponsian?

Cercetătorii trebuie să răspundă acum la întrebarea: cine a fost Sponsian? Oamenii de știință cred că acesta a fost un comandant militar nevoit care să se autoîncoroneze împărat al celei mai îndepărtate și greu de apărat provincie a Imperiului Roman, Dacia.

Studiile arheologice au stabilit că Dacia a fost izolată de restul Imperiului Roman în jurul anului 260 e.n.

Înconjurat de dușmani și izolat de Roma, Sponsian și-ar fi asumat comanda supremă în timpul unei perioade de haos și război civil, protejând armata și populația civilă a Daciei până la restabilirea ordinii și plecarea romanilor din provincie, între 271 și 275 e.n. Această teorie ar explica de ce monedele nu seamănă cu cele de la Roma.

„Este posibil ca ei să nu fi știut cine era de fapt împăratul, deoarece era un război civil”, potrivit profesorului Pearson.

„Dar, în absența unei puteri reale de la Roma, aveau nevoie de un comandant militar suprem. El (Sponsian – n.r.) a preluat comanda într-o perioadă în care era nevoie de ea”, a adăugat specialistul.,

O monedă cu Sponsian se află la Muzeul de Istorie din Sibiu

După ce oamenii de știință din Scoția au stabilit autenticitatea monedelor și au descoperit că ar fi putut exista un împărat al Daciei Romane uitat de istorie, ei au contactat cercetătorii de la Muzeul Brukenthal din Sibiu, unde se află, de asemenea, o monedă cu Sponsian. Moneda a făcut parte din colecția baronului Samuel von Brukenthal, fost guvernator habsburg al Transilvaniei.

„Ultimele studii efectuate în Anglia au confirmat că moneda de aur din Brukenthal este adevărată la fel ca celelalte din Europa. Falsă sau adevărată, acum însă controversată, moneda de aur cercetată de Prof. Paul Pearson de la University College London împreună de echipa sa face parte din colecția de peste 17000 de monede și medalii a Baronului Brukenthal. Cercetătorii și istoricii au datoria de a clarifica dacă Sponsian este un mit sau a fost un personaj istoric. Până atunci, ne bucură faptul că știm unde există celelalte 3 monede păstrate în Europa. Muzeul Național Brukenthal este, de acum, deschis tuturor cercetătorilor și îi invită să examineze aceasta piesă și nu numai”, notează Alexandru Constantin Chituta, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

Moneda poate fi văzută la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu, secția Monede, în intervalul orar 9-17, din data de 30 noiembrie programul de vizitare este de la 10-18."

„Prof. Paul Pearson și echipa sa au deschis o temă de cercetare. Dacă aceasta vă fi continuată, apreciată și asimilată că fiind veridică de mediul academic vom vedea. Ce pot spune, este faptul ca l am cunoscut pe Prof. Paul Pearson la Sibiu, și i am sugerat să facem o conferință pe tema monedei. Am considerat că este necesar acest lucru. O conferință publică, anunțată. Lucru care s-a și întâmplat. Am invitat și au participat profesori ai ULBS, istorici și oameni de cultură. Nimeni din România, după cunoștința mea nu mi-a transmis și nu am văzut scris nimic despre acest lucru. Acum când stirea a apărut în presa internațională sunt voci care au diferite păreri. Mă bucură acest lucru. Orice cercetare poate aduce lămuriri, ipoteze, controverse sau invitatie la cercetare și aprofundare. Din păcate eu nu cunosc ca în ultimele decenii să se solicite din România aprobarea unei cercetări amănunțite a acestei monede expuse la Brukenthal.

Ca sibian, ca angajat al Muzeului Național Brukenthal și acum ca manager interimar faptul că marile agenții și trusturi de presă din întreaga lume menționează ca Muzeul Național Brukenthal din România deține o asemenea monedă din aur mă bucură. Dacă cercetările vor consemna că cele 4 monede existente astăzi în Europa, respectiv și la Brukenthal sunt false vom fi bucuroși că în colecția noastră există o mărturie și un obiect care a stat la creionarea și la construcția unui mit dacă însă se va dovedi ca moneda este adevărată și teoria lansată de profesorul englez este veridică vom fi de asemenea bucuroși că și în colecția Muzeului Naţional Brukenthal, la Sibiu, în România există o piesă care adeverește existența unui anume Sponsianus, împărat, conducător, general sau ce ne vor spune istorici că o fi fost în această parte a Imperiului Roman”, adaugă

Foto sus: Moneda care poartă numele împăratului Sponsian (© Twitter / The Hunterian)

