Captură video Facebook / Betej Gabriel

Monedă de aur din perioada otomană, descoperită în Gorj

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 29 septembrie 2025

Un pasionat de istorie din comuna Prigoria, județul Gorj, a predat Muzeului Județean o monedă de aur din perioada otomană.

Piesa va fi evaluată și inclusă în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Gorj, informează Radio România Oltenia-Craiova.

În urmă cu doi ani, gorjeanul a descoperit un set de brățări tracice din aur, vechi de peste 3.000 de ani, considerat de muzeologi drept cea mai importantă descoperire arheologică realizată vreodată în județul Gorj.

Pentru acea contribuție, gorjeanul a fost recompensat cu peste 12.000 de euro, sumă ce a reprezentat 45% din valoarea stabilită de experți, conform legislației în vigoare.

Foto sus: Captură video Facebook / Betej Gabriel

