Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor

Statuia lui Iancu de Hunedoara, dată jos din Turnulul Buzdugan al Castelului Corvinilor

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 30 septembrie 2025

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol.

„Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală, informează Muzeul Castelul Corvinilor.

„Este un moment simbolic important al celei de-a doua etape de restaurare a Castelului Corvinilor. Cu toții am admirat decenii la rând cavalerul de pe Turnul Buzdugan. În vara acestui an m-am încumetat să urc pe schela special amenajată până în vârful turnului pentru că am dorit să mă asigur că poate fi dat jos fără riscuri prea mari. Mă bucur nespus că, acum, avem posibilitatea de a-l restaura și de a-l păstra pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, conform sursei citate.

Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor
Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl. Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara.

Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg. Din nefericire până la această oră nu cunoaștem numele artistului care a realizat frumoasa lucrare.

Restaurarea statuii reprezintă doar o mică parte din proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiect care vizează, în total 27 de obiective de restaurare, conservare și punere în valoare (Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porțiuni mari din acoperiș, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie etc...). Acesta constituie, de fapt, cea de-a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor, primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind derulat în perioada 2019 – 2023, cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.

Mai multe pentru tine...
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Care a fost cauza marelui incendiu care a devastat Castelul Corvinilor?
Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor
Descoperire spectaculoasă în timpul lucrărilor de restaurare a Castelului Corvinilor
Capela Castelului Corvinilor (© Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în Capela Castelului Corvinilor există o criptă?
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
📁 Preistorie
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
deschidere site septembrie HS52 jpg
📁 Războiul Rece
Cum a ajuns omenirea la un pas de catastrofă nucleară în 1983
Măștile mortuare ale unor mumii columbiene, „îndepărtate” digital (© Facebook / Face Lab LJMU)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Mumii „demascate” digital: Chipurile ascunse în spatele măștilor mortuare
„Trusa personală de unelte”, veche de 30.000 de ani, a unui vânător-culegător din Epoca de Piatră (© Martin Novák / Live Science)
📁 Preistorie
O „trusă personală”, veche de 30.000 de ani, dezvăluie viața unui vânător-culegător din Epoca de Piatră
Cel mai mic sit arheologic din România (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
📁 Antichitate
Unde se află cel mai mic sit arheologic din România?
Edificiul Roman cu Mozaic (© Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
📁 Patrimoniu
Finanțare nerambursabilă pentru Edificiul Roman cu Mozaic de la Tomis
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
📁 Muzeele României
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
Reconstituire ipotetică a unui individ din specia Homo floresiensis (© Cicero Moraes / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Cum au evoluat Hobbiții care au trăit pe insula Flores?
mp1 jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Machu Picchu poate fi vizitat din nou