Statuia lui Iancu de Hunedoara, dată jos din Turnulul Buzdugan al Castelului Corvinilor

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol.

„Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală, informează Muzeul Castelul Corvinilor.

„Este un moment simbolic important al celei de-a doua etape de restaurare a Castelului Corvinilor. Cu toții am admirat decenii la rând cavalerul de pe Turnul Buzdugan. În vara acestui an m-am încumetat să urc pe schela special amenajată până în vârful turnului pentru că am dorit să mă asigur că poate fi dat jos fără riscuri prea mari. Mă bucur nespus că, acum, avem posibilitatea de a-l restaura și de a-l păstra pentru generațiile viitoare”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, conform sursei citate.

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl. Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara.

Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg. Din nefericire până la această oră nu cunoaștem numele artistului care a realizat frumoasa lucrare.

Restaurarea statuii reprezintă doar o mică parte din proiectul de restaurare în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, proiect care vizează, în total 27 de obiective de restaurare, conservare și punere în valoare (Sala Dietei, Sala Cavalerilor, podurile de acces, porțiuni mari din acoperiș, fântâna din curtea interioară, Terasa de Artilerie etc...). Acesta constituie, de fapt, cea de-a doua etapă amplă de restaurare a Castelului Corvinilor, primul proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, fiind derulat în perioada 2019 – 2023, cu sprijinul ADR Vest, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.

