Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, depus la Cotroceni

Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica (1807-1857), domnitor reformator și întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost repatriate din Franța și depuse, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul a putut aduce un ultim omagiu.

Procesul de repatriere a început vineri, când osemintele au fost deshumate din cimitirul din Le Mee-sur-Seine, în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat descendenți ai familiei Ghica, ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, generalul francez Andre Pettilot, director general adjunct al Jandarmeriei Franceze, dar și reprezentanți ai Jandarmeriei Române, în frunte cu general-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general, informează adevarul.ro.

În aceeași seară, sicriul a ajuns la București cu o cursă TAROM, fiind depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Repatrierea a fost urmată de decizia oficială a președintelui României, Nicușor Dan, ca sicriul să fie așezat în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, „în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei”.

În comunicatul de presă transmis de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan a subliniat impactul definitoriu al domnitorului asupra istoriei României.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale”, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale.

Un domnitor care a modernizat Moldova

Grigore Alexandru Ghica (1807–1857) a fost domnitor al Moldovei între anii 1849–1853 și 1854–1856, fiind ultimul conducător al Principatului înainte de Unirea din 1859.

„Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a subliniat primarul orașului Iași, Mihai Chirica.

Reînhumarea lui Grigore Alexandru Ghica la Iași va marca un moment istoric pentru oraș și un gest de recunoaștere a moștenirii sale politice și culturale. Ceremonia va avea loc la începutul lunii noiembrie și va aduce în prim-plan o figură esențială a istoriei Moldovei moderne.