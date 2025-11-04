Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Grigore Alexandru Ghica (© Wikipedia)

Rămășițele ultimului domn al Moldovei vor fi repatriate. Grigore Alexandru Ghica, reînhumat la Iași

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Daniela Trifan
🗓️ 4 noiembrie 2025

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse din Franța și reînhumate la Iași, în apropierea Palatului Culturii. Ceremonia va avea loc cu onoruri speciale, demne de un fost șef de stat.

După mai bine de un secol și jumătate, ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Autoritățile din Iași, împreună cu familia moștenitoare și instituțiile franceze, au finalizat demersurile pentru repatrierea rămășițelor sale, aflate în prezent într-un cimitir de lângă Paris.

Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Ceremonie cu onoruri de stat

Edilul Iașiului a precizat că momentul va fi marcat printr-o procesiune specială, organizată cu respectarea protocolului rezervat unui fost conducător al statului.

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat Mihai Chirica.

Potrivit acestuia, la locul de veci al domnitorului va fi ridicat și un monument funerar.

Un domnitor care a modernizat Moldova

Grigore Alexandru Ghica (1807–1857) a fost domnitor al Moldovei între anii 1849–1853 și 1854–1856, fiind ultimul conducător al Principatului înainte de Unirea din 1859.

Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a subliniat primarul Mihai Chirica.

Reînhumarea lui Grigore Alexandru Ghica la Iași va marca un moment istoric pentru oraș și un gest de recunoaștere a moștenirii sale politice și culturale. Ceremonia va avea loc la începutul lunii noiembrie și va aduce în prim-plan o figură esențială a istoriei Moldovei moderne.

Sursa: adevarul.ro

Foto: © Facebook / Szent István Király Múzeum
📁 Istorie Medievală Universală
O sabie de fier extrem de rară, descoperită în mormântul unui războinic din secolul al VII-lea
Arheologul britanic Howard Carter cercetează sicriul lui Tutankhamon (© The New York Times photo archive / Wikimedia Commons)
📁 Egiptul Antic
Descoperit într-o zi de 4 noiembrie: „Mormântul care a schimbat lumea”
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
📁 Antichitate
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
Geamăna, satul din Apuseni „furat“ de sterilul de la mina de cupru din Roşia Poieni jpeg
📁 Patrimoniu
Geamăna, satul din Apuseni „furat“ de sterilul de la mina de cupru din Roşia Poieni
Inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean (foto: Captură video Youtube / Al Jazeera English)
📁 Muzee
Spectacol faraonic la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean / VIDEO
Mark 7 nuclear bomb at USAF Museum jpg
📁 Războiul Rece
Cum s-a ajuns la dezvoltarea arsenalelor nucleare și cu ce folos
Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză (© Tassadit Abdelli, Inrap)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
Foto sus: Captură video Youtube / ROME REPORTS in English
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Muncitorul român prins sub dărâmături, după prăbușirea turnului medieval din Roma, a murit la spital