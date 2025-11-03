Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume

Catedrala Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume, odată cu instalarea primului segment al crucii pe Turnul lui Isus Hristos, detronând astfel Catedrala din Ulm, din sudul Germaniei.

Instalarea acestui segment de cruce marchează faza finală de construcție a catedralei Sagrada Familia, informează Agerpres.

Turnul central atinge de acum înălțimea de 162,91 metri cu brațul inferior al crucii sale, depășind pentru prima dată Catedrala din Ulm - anterior cel mai înalt turn de biserică finalizat din lume, au anunțat administratorii catedralei Sagrada Familia.

La finalizarea sa în 2026, celebra bazilică cu un design unic din capitala regiunii spaniole Catalonia va avea o înălțime de 172,5 metri, depășind cu peste 10 metri Catedrala din Ulm, care măsoară 161,5 metri.

Componenta instalată săptămâna trecută, fabricată în landul Bavaria din sudul Germaniei, a fost livrată la Barcelona în patru segmente în luna iulie și pregătită pe o platformă montată deasupra navei centrale a catedralei.

Învelișul exterior al clădirii, realizat din ceramică smălțuită albă și din sticlă, este conceput pentru a reflecta lumina și a rezista la condiții meteorologice extreme.

Potrivit arhitectului care coordonează lucrările, inaugurarea oficială este planificată pe 10 iunie 2026, pentru a comemora împlinirea a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí.

Biserica „Sfânta familie”se află în capitala Cataloniei, Barcelona (în nord-estul Spaniei). Clădirea este încă neterminată și se lucrează la ea din anul 1882. După estimările inițiale, bazate pe tehnicile de construcție de la începutul secolului 20, se stabilise un termen de câteva sute de ani pentru terminarea construcției.

Numele oficial este „Temple Expiatori de la Sagrada Família”, iar proiectul original al bisericii a fost făcut de arhitectul Antonio Gaudi, care și-a dedicat mai mult de 40 de ani pentru acesta. După moartea lui Gaudi, în 1926, lucrările au continuat sub conducerea lui Domènech Sugranyes până în 1936, când au fost întrerupte de Războiul Civil Spaniol.

