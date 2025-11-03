Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Sagrada Familia (foto: Pixabay)

Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 3 noiembrie 2025

Catedrala Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume, odată cu instalarea primului segment al crucii pe Turnul lui Isus Hristos, detronând astfel Catedrala din Ulm, din sudul Germaniei.

Instalarea acestui segment de cruce marchează faza finală de construcție a catedralei Sagrada Familia, informează Agerpres.

Turnul central atinge de acum înălțimea de 162,91 metri cu brațul inferior al crucii sale, depășind pentru prima dată Catedrala din Ulm - anterior cel mai înalt turn de biserică finalizat din lume, au anunțat administratorii catedralei Sagrada Familia.

La finalizarea sa în 2026, celebra bazilică cu un design unic din capitala regiunii spaniole Catalonia va avea o înălțime de 172,5 metri, depășind cu peste 10 metri Catedrala din Ulm, care măsoară 161,5 metri.

Componenta instalată săptămâna trecută, fabricată în landul Bavaria din sudul Germaniei, a fost livrată la Barcelona în patru segmente în luna iulie și pregătită pe o platformă montată deasupra navei centrale a catedralei.

Învelișul exterior al clădirii, realizat din ceramică smălțuită albă și din sticlă, este conceput pentru a reflecta lumina și a rezista la condiții meteorologice extreme.

Potrivit arhitectului care coordonează lucrările, inaugurarea oficială este planificată pe 10 iunie 2026, pentru a comemora împlinirea a 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí.

Biserica „Sfânta familie”se află în capitala Cataloniei, Barcelona (în nord-estul Spaniei). Clădirea este încă neterminată și se lucrează la ea din anul 1882. După estimările inițiale, bazate pe tehnicile de construcție de la începutul secolului 20, se stabilise un termen de câteva sute de ani pentru terminarea construcției.

Numele oficial este „Temple Expiatori de la Sagrada Família”, iar proiectul original al bisericii a fost făcut de arhitectul Antonio Gaudi, care și-a dedicat mai mult de 40 de ani pentru acesta. După moartea lui Gaudi, în 1926, lucrările au continuat sub conducerea lui Domènech Sugranyes până în 1936, când au fost întrerupte de Războiul Civil Spaniol.

Mai multe pentru tine...
Gaudí a murit ca un om „fără căpătâi” jpeg
Gaudí a murit ca un om „fără căpătâi”
Cum s a născut geniul lui Antoni Gaudí? jpeg
Cum s-a născut geniul lui Antoni Gaudí?
5 lucruri despre La Sagrada Familia jpeg
5 lucruri despre... La Sagrada Familia
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
📁 Antichitate
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
Foto: Captură video Youtube / Diario AS
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Doi muncitori români, răniți după prăbușirea unui turn medieval din Roma / VIDEO
Inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean (foto: Captură video Youtube / Al Jazeera English)
📁 Muzee
Spectacol faraonic la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean / VIDEO
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
Foto: © Facebook / Szent István Király Múzeum
📁 Istorie Medievală Universală
O sabie de fier extrem de rară, descoperită în mormântul unui războinic din secolul al VII-lea
ana blandiana jpg
📁 Istorie recentă
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia (© Bournemouth University)
📁 Antichitate
Dovezi ale unor crime vechi de 2.000 de ani, descoperite în așezări celtice din Anglia
TOP 10 cele mai puternice familii din istorie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
TOP 10 cele mai puternice familii din istorie
Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză (© Tassadit Abdelli, Inrap)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un cimitir roman uriaș, descoperit pe Riviera Franceză