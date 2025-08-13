Rămășițele unui cercetător mort în Antarctica, descoperite după 66 de ani

Rămășițele unui cercetător din Antarctica, care a murit în 1959, au fost descoperite de o echipă poloneză printre rocile expuse de un ghețar în retragere din Antarctica. În urma unui test ADN s-a stabilit că rămășițele aparțin lui Dennis „Tink” Bell, un meteorolog de 25 de ani care lucra pentru Falkland Islands Dependencies Survey, predecesorul British Antarctic Survey.

Dennis Bell a murit într-o crevasă de pe un ghețar din Golful Amiralității, pe Insula King George, situată în largul Peninsulei Antarctice, la data de 26 iulie 1959. Corpul său nu a fost niciodată recuperat, informează British Antarctic Survey (BAS).

Peste 200 de obiecte personale au fost găsite, inclusiv rămășițe de echipament radio, o lanternă, bețe de schi, un ceas de mână Erguel inscripționat, un cuțit suedez Mora, bețe de schi și un muștiuc de pipă din ebonită.

Rămășițele umane au fost trimise pentru testare ADN profesoarei Denise Syndercombe Court, expertă în genetică judiciară la King’s College London. Ea a confirmat că există o potrivire cu probele prelevate de la fratele lui, David Bell, și sora lui, Valerie Kelly.

Accidentul

Pe 26 iulie 1959, în plină iarnă australă, patru bărbați și două sănii trase de câini au plecat de la bază să urce pe ghețar spre platoul de gheață, pentru a efectua măsurători și lucrări geologice. Dennis Bell era cu topograful Jeff Stokes, iar meteorologul Ken Gibson cu geologul Colin Barton. Bell și Stokes au plecat cu aproximativ o jumătate de oră înaintea celorlalți doi.

Urcând pe ghețar, Bell și Stokes au traversat o zonă cu crevase, crezând că au depășit pericolul. Dar zăpada era adâncă și moale, ceea ce îngreuna deplasarea, iar câinii dădeau semne de oboseală. Pentru a-i încuraja, Bell a mers înainte, fără schiuri – o decizie fatală. A căzut brusc într-o crevasă.

Gibson și Barton l-au întâlnit pe Stokes coborând ghețarul. Pe măsură ce urcau din nou spre crevasă, vremea s-a înrăutățit brusc. Stokes marcase locul și luase repere vizuale, dar vizibilitatea devenise foarte slabă. În ciuda condițiilor groaznice și a pericolului constant de a cădea într-o altă crevasă, au continuat căutările.

„Probabil că au trecut douăsprezece ore până am găsit locul. Nu avea nicio șansă să supraviețuiască”, și-a amintit Ken Gibson.

Descoperirea rămășițelor

Rămășițele au fost descoperite pe Ghețarul Ecologiei, la 19 ianuarie 2025, de către personalul Stației Poloneze Henryk Arctowski de pe Insula King George. Locația a fost înregistrată, iar o parte din rămășițe a fost colectată și adusă la stație, unde s-a decis că este necesară o investigație suplimentară.

Între 9-13 februarie, o echipă poloneză a efectuat o cercetare arheologică mai amplă. În urma acesteia, au fost recuperate mai multe fragmente osoase și artefacte.

