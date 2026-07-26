Peștera Cloggs, locul unde ierburile erau arse în ritualuri acum mii de ani

O arhivă veche de 25.000 de ani din Peștera Cloggs, aflată în sud-estul Australiei, arată felul în care Vechii Strămoși ai poporului GunaiKurnai foloseau plantele în activități rituale. Cercetătorii au studiat rămășițe vegetale microscopice, numite fitolite, pentru a urmări cum erau aduse ierburile în peșteră, arse și depuse în straturi, de-a lungul a mii de ani.

Peștera Cloggs se află în Țara GunaiKurnai, în regiunea Gippsland și în sudul Alpilor Victorieni. Peștera a fost mult timp asociată cu practici spirituale, prin tradițiile orale GunaiKurnai și prin documente etnografice din secolul al XIX-lea. Aceste tradiții descriu ritualuri realizate de practicanți spirituali specializați, cunoscuți sub numele de mulla-mullung, inclusiv practici de vindecare, magie și blestem.

Un nou studiu publicat în Frontiers in Environmental Archaeology a analizat rămășițe de plante provenite din săpături desfășurate în 2019 și 2020. Cercetarea a fost realizată la solicitarea GunaiKurnai Land and Waters Corporation. Membrii comunității GunaiKurnai au contribuit la definirea cercetării, au participat la lucrările de teren și au ajutat la interpretarea descoperirilor.

Cercetătorii au analizat fitolitele, mici structuri de silice care se formează în țesuturile plantelor. Spre deosebire de polen, fitolitele rămân de obicei aproape de locul unde plantele se descompun. Cum în Peștera Cloggs nu cresc plante, din cauza lipsei luminii, rămășițele vegetale din interior au ajuns acolo prin activități desfășurate din afară. Unele fitolite nearse ar fi putut fi aduse de animale, precum oposumii, dar fitolitele arse ofereau indicii clare ale intervenției umane.

O piatră verticală veche de 2.000 de ani, surprinsă în timpul săpăturilor. Fitolitele arse provin din straturile cenușii care înconjurau piatra. Credit: Bruno David, prin amabilitatea GunaiKurnai Land and Waters Corporation.

Echipa a studiat mii de fitolite provenite din două zone de excavare, ajungând la adâncimi de 1,5 metri și 2,3 metri. Straturile superioare conțineau 73 de depuneri subțiri de cenușă, create de oameni între aproximativ 4.400 și 1.600 de ani în urmă. Metodele de datare, inclusiv luminescența stimulată optic și analiza cu radiocarbon, au ajutat la stabilirea vârstei acestor depuneri.

În straturile de cenușă a fost descoperită și o piatră verticală. Aceasta măsura aproximativ 28 de centimetri înălțime, iar cercetătorii au legat amplasarea ei în peșteră de o activitate rituală desfășurată în urmă cu aproximativ 2.000 de ani.

Rămășițele vegetale au arătat o selecție atentă a tipurilor de vegetație aduse în Peștera Cloggs. Cercetătorii au identificat 29 de tipuri de fitolite provenite din ierburi, plante erbacee și plante lemnoase. Rămășițele de ierburi reprezentau până la 97% din totalul colecției. Cele mai frecvente grupuri includeau ierburi din subfamilia Pooideae, care cresc în zone mai răcoroase, și ierburi din subfamilia Panicoideae, care preferă locurile mai calde și mai umede.

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