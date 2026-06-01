O punte dentară rară din os, din secolul al XIX-lea, descoperită în Portugalia

O mică punte dentară realizată din os, descoperită într-un mormânt din secolul al XIX-lea în Porto, le oferă cercetătorilor o perspectivă rară asupra îngrijirii dentare timpurii din Portugalia.

Obiectul, descris în revista științifică International Journal of Osteoarchaeology, reprezintă prima punte dentară fixă din os documentată și recuperată dintr-un sit arheologic portughez, relatează Archaeology News.

Obiectul a fost găsit în cimitirul unui spital din Porto. Cercetătorii au datat înmormântarea la începutul secolului al XIX-lea, între 1801 și 1831, pe baza studiului mormântului și a unui crucifix asociat. Rămășițele aparțineau unui adult tânăr, probabil de sex feminin, deși sexul exact al individului nu a putut fi stabilit cu certitudine.

Maxilarul superior prezenta o pierdere severă a dinților cu mult înainte de deces. Alveolele dentare goale începuseră deja să se vindece, ceea ce indică faptul că dinții lipseau de ceva vreme. Din mandibulă s-au păstrat doar doi dinți mobili.

Cercetătorii au recuperat puntea dentară în apropierea craniului. Piesa măsura 24 mm lungime, 6 mm lățime și 12 mm înălțime. Fusese sculptată sub forma a trei dinți rudimentari în formă de „U”, care creșteau treptat în dimensiune de la un capăt la celălalt. Mici perforații la fiecare extremitate sugerează că puntea era fixată cu ajutorul unui fir sau al unei sârme.

Pentru studierea obiectului, cercetătorii au utilizat mai multe tehnici neinvazive. Aceste metode au permis examinarea punții fără deteriorarea artefactului.

Analiza a arătat că puntea dentară era realizată din os de animal aparținând familiei Bovidae, care include bovinele, bizonii și mai multe specii de antilope. Osul de bovină pare să fie sursa cea mai probabilă, datorită utilizării sale frecvente în Europa în acea perioadă. Totuși, cercetătorii au remarcat că legăturile comerciale ale Portugaliei cu Africa lasă deschisă posibilitatea unei origini din antilopă africană.

Scanările au evidențiat și un material neobișnuit, de formă cubică, încorporat într-un colț al punții. Analiza chimică a identificat substanța drept compuși ai plumbului. Cercetătorii consideră că materialul pe bază de plumb a fost folosit pentru întărirea sau repararea orificiilor de fixare.

Plumbul era utilizat pe scară largă în meșteșuguri și medicină de-a lungul istoriei, în ciuda efectelor sale toxice, însă nu există dovezi că acest material ar fi contribuit la moartea individului.

Scopul exact al punții rămâne neclar

Structura sa subțire și forma simplă ar fi oferit foarte puțin sprijin pentru masticație. Designul indică mai degrabă o utilizare cosmetică. Cercetătorii cred că dispozitivul acoperea probabil suprafața vizibilă a dinților frontali inferiori, contribuind la mascarea deteriorărilor, decolorărilor sau a dinților lipsă. De asemenea, puntea ar fi putut îmbunătăți vorbirea prin umplerea spațiilor goale din cavitatea bucală.

Protezele dentare provenite din contexte portugheze mai vechi sunt extrem de rare. Descoperirile anterioare includ o ligatură dentară din sârmă datând de la sfârșitul secolului al XV-lea și o punte din fildeș datată între secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Coroanele și protezele dentare mai avansate au apărut ulterior, odată cu dezvoltarea formală a stomatologiei portugheze în secolele al XIX-lea și al XX-lea.

Cercetătorii au subliniat că îngrijirea dentară din acea perioadă era costisitoare și, de regulă, accesibilă doar claselor sociale mai înstărite. Prezența unei astfel de proteze personalizate indică faptul că individul aparținea probabil unei categorii sociale superioare.

Foto sus: Puntea dentară din secolul al XIX-lea descoperită în Portugalia (© Vassallo et al., International Journal of Osteoarchaeology, 2026)

