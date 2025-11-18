O figurină paleolitică „extrem de rară”, descoperită în Israel

Cu mult înainte ca vechii greci să-și imagineze că Zeus lua forma unei lebede pentru a se împreuna cu prințesa Leda, cultura Natufi din sud-vestul Asiei reprezenta deja această scenă.

Arheologii din Israel au descoperit recent o figurină sculptată din lut ars, veche de 12.000 de ani, provenind dintr-o așezare preistorică, despre care afirmă că reflectă un sistem de credințe timpuriu, informează Live Science.

Figurina prezintă o femeie și o pasăre (cel mai probabil o gâscă) într-o ipostază interpretată ca o posibilă împerechere. Obiectul a fost modelat de cultura natufiană, vânători-culegători sedentari care au trăit între 15.000 și 11.500 de ani în urmă în zonele care corespund azi Israelului, teritoriilor palestiniene, Iordaniei, Libanului și Siriei. Figurina este considerată de cercetători extrem de rară și reprezintă cea mai veche înfățișare cunoscută a unei femei în sud-vestul Asiei, dar și una dintre cele mai timpurii reprezentări ale unei interacțiuni om–animal.

„Când am scos acest mic bloc de lut din cutia lui, am recunoscut imediat figura umană și apoi pasărea culcată pe spate”, a declarat Laurent Davin, arheolog la Universitatea Ebraică din Ierusalim, într-un e-mail trimis către Live Science.

Obiectul măsoară aproximativ 3,7 centimetri înălțime și modelat dintr-o singură bucată de lut. Figurina prezintă o pasăre așezată pe spatele unei femei: aripile păsării sunt desfăcute și trase înapoi, iar detalii precum un triunghi incizat în partea inferioară și două forme ovale simetrice sugerează zona pubiană și sânii femeii. Studiul publicat în revista PNAS menționează că oasele de gâscă descoperite în sit indică faptul că natufienii foloseau aceste păsări atât pentru hrană, cât și în scop decorativ.

Deși o interpretare posibilă este cea a unui vânător care transportă o pasăre ucisă, cercetătorii consideră mai plauzibilă o semnificație mitologică: o reprezentare a unei împerecheri simbolice între o femeie și o pasăre, un motiv regăsit în mitologii din diferite epoci și regiuni. Această imagine ar putea reflecta credințe animiste timpurii, sugerând că natufienii atribuiau animalelor și oamenilor spirite interconectate.

Analizele au scos la iveală și o amprentă parțială pe suprafața figurinei, care, comparată cu amprente moderne, indică faptul că obiectul ar fi putut fi modelat de o femeie. Figurina a fost găsită într-o zonă folosită pentru înmormântări, alături de alte depuneri rituale, precum un mormânt de copil și un depozit de dinți umani.

Această descoperire oferă indicii că natufienii dezvoltau imagini simbolice complexe înainte de revoluția neolitică și că figurina se află la intersecția dintre lumea mobilă a vânătorilor,culegători și primele comunități sedentare, marcând un moment important în evoluția gândirii simbolice umane.

Foto sus: Figurina paleolitică descoperită în Israel (© Laurent Davin / Live Science, CC BY-NC-ND 4.0)

