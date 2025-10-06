Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Nu încercați acasă! Iaurt cu furnici, preparat de cercetători conform unei rețetei tradiționale

📁 Istorie culinară
Autor: Redacția
🗓️ 6 octombrie 2025

Cercetătorii de la Universitatea Copenhaga și Universitatea Tehnică din Danemarca au examinat o metodă tradițională de fermentare care implică furnici de lemn și lapte cald, originară din Turcia și regiunea Balcanilor.

Cercetătorii danezi s-au deplasat în Bulgaria, unde rudele cercetătoarei în antropologie Sevgi Mutlu Sirakova, care este și coautoare a studiului, le-au explicat etapele acestei tradiții, potrivit unui articol publicat duminică în revista iScience, conform Agerpres.

Veronica Sinotte de la Universitatea Copenhaga a dezvăluit că ea și echipa sa au adăugat patru furnici într-un pahar cu lapte cald, respectând instrucțiunile furnizate de un unchi al cercetătoarei Sevgi Mutlu Sirakova. Paharul a fost plasat apoi peste noapte într-un mușuroi de furnici, creând astfel condițiile potrivite pentru fermentare. Până a doua zi, laptele se îngroșase și se acrise, semănând cu primele etape de preparare a iaurtului.

Autoarea principală a studiului, Leonie Jahn, de la Universitatea Tehnică din Danemarca, a declarat că deși furnicile pot fi consumate de oameni, în mod tradițional ele nu sunt totuși consumate, deoarece furnicile din primul lot sunt folosite pentru a începe alte culturi de iaurt.

Furnicile de lemn sunt purtătoare de bacterii lactice și acetice, contribuind la coagularea laptelui. Sistemul natural de apărare chimică al furnicilor acidifică laptele, favorizând dezvoltarea unei culturi de microbi cărora le place mediul acid.

Oamenii de știință au declarat că acest tip era iaurt era ușor picant. Leonie Jahn a remarcat că iaurturile tradiționale prezintă o diversitate mai mare de tulpini bacteriene în comparație cu cele comerciale, ceea ce afectează gustul și textura.

Experimentele au arătat că furnicile vii sunt cele mai bune pentru fermentare, întrucât cele congelate sau uscate nu creează o cultură bacteriană adecvată.

Cercetătorii danezi îi sfătuiesc totuși pe oameni să nu încerce această metodă acasă din cauza riscului de infestare cu paraziți ai furnicilor vii!

Foto sus: © Instagram / david_zilber

