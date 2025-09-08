Noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, prezentate la MNIR

Noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, vor fi prezentate la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), vineri, 12 septembrie, ora 14.00, în cadrul evenimentului cultural Zilele Europene ale Patrimoniului.

„Avem bucuria de a vă invita la sărbătorirea Zilelor Europene ale Patrimoniului. În acest cadru vor fi prezentate public noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, realizate – de asemenea – în contextul cercetărilor arheologice sistematice realizate în cuprinsul sitului «Necropola tumulară a orașului antic Callatis», în a doua parte a lunii iulie 2025, în cadrul sectorului coordonat de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României”, precizează MNIR, pa pagina de Facebook a instituției.

Ținând cont de semnificația și importanța acestor descoperiri pentru patrimoniul cultural național, vineri – 12.09.2025, cu începere de la ora 14ꓽ00 va fi organizat un eveniment cultural dedicat, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, în Holul Central – spațiul expozițional corp strada Franceză. Evenimentul cultural cuprinde: o sesiune de scurte prezentări ale noilor descoperiri arheologice excepționale, conferința de presă și vernisarea unei micro-expoziții în cadrul căreia vor fi expuse temporar piesele recent descoperite.

Noile descoperiri arheologice de la Callatis au caracter de unicat pentru arheologia din România, fiind totodată de o mare raritate în antichitate, în general, anume vase din aur și argint ce se datează la începutul secolului al III-lea a.Chr. Astfel de artefacte au fost identificate până acum doar în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria).

→ Imaginea 1/6: Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)

Accesul mass-media și al publicului va fi liber. Programul detaliat al evenimentului cultural va fi anunțat în zilele următoare pe website-ul muzeului și pe pagina de Facebook.

