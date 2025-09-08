Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)

Noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, prezentate la MNIR

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 8 septembrie 2025

Noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, vor fi prezentate la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), vineri, 12 septembrie, ora 14.00, în cadrul evenimentului cultural Zilele Europene ale Patrimoniului.

„Avem bucuria de a vă invita la sărbătorirea Zilelor Europene ale Patrimoniului. În acest cadru vor fi prezentate public noi descoperiri arheologice excepționale, unice pentru România, realizate – de asemenea – în contextul cercetărilor arheologice sistematice realizate în cuprinsul sitului «Necropola tumulară a orașului antic Callatis», în a doua parte a lunii iulie 2025, în cadrul sectorului coordonat de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României”, precizează MNIR, pa pagina de Facebook a instituției.

Ținând cont de semnificația și importanța acestor descoperiri pentru patrimoniul cultural național, vineri – 12.09.2025, cu începere de la ora 14ꓽ00 va fi organizat un eveniment cultural dedicat, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, în Holul Central – spațiul expozițional corp strada Franceză. Evenimentul cultural cuprinde: o sesiune de scurte prezentări ale noilor descoperiri arheologice excepționale, conferința de presă și vernisarea unei micro-expoziții în cadrul căreia vor fi expuse temporar piesele recent descoperite.

Noile descoperiri arheologice de la Callatis au caracter de unicat pentru arheologia din România, fiind totodată de o mare raritate în antichitate, în general, anume vase din aur și argint ce se datează la începutul secolului al III-lea a.Chr. Astfel de artefacte au fost identificate până acum doar în cele mai fastuoase morminte antice, cum sunt cele de la Vergina (în Grecia de Nord) atribuite familiei lui Alexandru cel Mare ori cel al regelui trac Seuthes al III-lea (în Bulgaria).

Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Imaginea 1/6: Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)
Noile descoperiri arheologice de la Callatis (© Muzeul Național de Istorie a României)

Accesul mass-media și al publicului va fi liber. Programul detaliat al evenimentului cultural va fi anunțat în zilele următoare pe website-ul muzeului și pe pagina de Facebook.

Mai multe pentru tine...
Callatis, cetatea pierdută jpeg
Callatis, cetatea pierdută
Inventarul mormântului matronei de la Callatis (© Muzeul George Severeanu)
Colierul descoperit în mormântul matronei de la Callatis
Ruinele orașului Callatis (© Wikimedia Commons)
Cetatea Callatis, ridicată la porunca unui oracol
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
📁 Istorie recentă
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
1 3 284878 1756962118 06669 jpg
📁 Antichitate
Comoara de la Cluj. Tezaurul din Epoca Bronzului care rescrie istoria aurului în România
Iată testul de admitere la Harvard, din 1869! jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Iată testul de admitere la Harvard, din 1869!
Primul text scris în limba română cu alfabet latin jpeg
📁 Documente istorice
Primul text scris în limba română cu alfabet latin
Descoperiri arheologice în situl la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
📁 Istorie Medievală Românească
Locuință medievală de mari dimensiuni, descoperită în Republica Moldova
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?