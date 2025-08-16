Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, încheiate fără un acord concret

Negocierile dintre președintele american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Puțin, într-un format restrâns, au durat aproximativ 3 ore în timpul summitului din Alaska, însă s-au încheiat fără un acord concret.

La începutul conferinței de presă comune de la finalul summitului din Alaska, Vladimir Putin a spus că atunci când s-a întâlnit cu Trump în Alaska, l-a salutat ca pe un vecin și că a stabilit contacte directe foarte bune cu Trump, informează adevarul.ro.

Președintele rus și-a început discursul la conferința de presă recunoscând că relațiile dintre SUA și Rusia au avut de suferit în ultimii ani.

„Se știe că nu au existat summituri între Rusia și SUA de patru ani, iar asta înseamnă mult timp. Această perioadă a fost foarte grea pentru relațiile bilaterale. Și să fim sinceri, acestea au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece încoace. Cred că acest lucru nu este în beneficiul țărilor noastre și al lumii în ansamblu”, a spus Vladimir Putin.

Putin a declarat că Rusia este pregătită să lucreze la securitatea Ucrainei

Liderul de la Kremlin spune că Rusia este interesată să pună capăt crizei din Ucraina. Situația din jurul Ucrainei a devenit una dintre temele centrale ale summitului din Alaska. Relațiile dintre Rusia și SUA au atins cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece în ultimii ani.

Trump a numit întâlnirea cu Putin foarte productivă. Putin este încrezător că nu ar fi existat război în Ucraina dacă Trump ar fi fost președintele SUA. Schimbul comercial bilateral dintre Rusia și SUA a început să crească sub conducerea lui Trump și Putin. El i-a mulțumit lui Trump pentru tonul confidențial al conversației. Rusia și Statele Unite au ceva de oferit reciproc în diverse domenii, de la tehnologie până la Arctica – Putin.

Putin se așteaptă ca acordurile din Alaska să devină un punct de referință pentru rezolvarea problemei ucrainene și restabilirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. El speră că Kievul și Europa nu vor crea obstacole în calea progresului care se așteaptă în rezolvarea problemei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată.

„Sunt de acord cu Trump că securitatea Ucrainei trebuie asigurată și, bineînțeles, suntem pregătiți să lucrăm în acest sens”, a spus Putin.

El a adăugat: „Aș dori să sper că acordul la care am ajuns împreună ne va ajuta să ne apropiem de acest obiectiv și va deschide calea către pacea în Ucraina.”

Președintele Donald Trump a declarat că el și președintele rus Vladimir Putin „mari progrese” în cadrul întâlnirii lor bilaterale. Totuși, a adăugat el, „nu există nicio înțelegere până nu există una”.

„Voi suna NATO în scurt timp. Voi suna diversele persoane pe care le consider potrivite. Și, bineînțeles, îl voi suna pe președintele Zelenski și îi voi povesti despre întâlnirea de astăzi. În cele din urmă, depinde de ei”, a spus Trump.

Trump și Putin nu au răspuns la nicio întrebare la conferința de presă de după declarațiile lor.

La mai puțin de o oră după finalul conferinței de presă, președintele rus Vladimir Putin a părăsit Alaska la bordul avionului său. Cei doi lideri ar fi trebuit să ia parte la un prânz de lucru alături de delegațiile lor, însă acesta a fost anulat. Înainte de a se îmbarca, Putin a depus flori la mormintele soldaților sovietici din Cimitirul Memorial Fort Richardson. Mormintele onorează piloții și marinarii sovietici care au murit aducând echipamente din SUA în URSS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat o altă locație pentru următoarea sa întâlnire cu Donald Trump: Moscova.

