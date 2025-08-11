Istoria rusă a statului american Alaska, locul în care se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin vor avea vineri o întâlnire de mare importanță privind războiul din Ucraina, în Alaska, teritoriu pe care Statele Unite l-au cumpărat de la Rusia acum mai bine de 150 de ani.

Influența rusă persistă încă în anumite părți ale acestui stat izolat, situat în nord-vestul continentului nord-american, care se află la doar câțiva kilometri de Rusia, relatează AFP, conform France 24.

Fostă colonie rusă

Când exploratorul danez Vitus Bering a navigat pentru prima dată prin strâmtoarea îngustă care separă Asia de Americi, în 1728, o făcea într-o expediție pentru Rusia Țaristă.

Descoperirea a ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de Strâmtoarea Bering a dezvăluit existența Alaskăi către Occident, deși popoarele indigene trăiau acolo de mii de ani.

Expediția lui Bering a dat startul unui secol de vânătoare rusă de foci, prima colonie fiind înființată pe insula Kodiak.

În 1799, țarul Pavel I a înființat Compania ruso-americană pentru a profita de profitabilul comerț cu blănuri, care implica adesea conflicte cu populațiile indigene.

Cu toate acestea, vânătorii au suprasolicitat resursele de foci și vidre de mare, animale care au devenit mult mai rare, acest lucru conducând la decăderea economiei coloniei rusești.

Imperiul Rus a vândut Alaska către Washington pentru 7,2 milioane de dolari în 1867.

Achiziția unei suprafețe de peste două ori mai mare decât Texasul a fost intens criticată în SUA la acea vreme, fiind chiar numită „nebunia lui Seward”, după arhitectul înțelegerii, secretarul de stat William Seward.

Biserica Ortodoxă Rusă în Alaska

Biserica Ortodoxă Rusă s-a stabilit în Alaska după crearea Companiei ruso-americane și rămâne una dintre cele mai importante influențe rusești păstrate în stat.

Peste 35 de biserici, unele cu turle în formă de ceapă, împânzesc coasta Alaskăi, potrivit unei organizații dedicate conservării acestor clădiri.

Eparhia ortodoxă din Alaska susține că este cea mai veche din America de Nord și chiar menține un seminar pe insula Kodiak.

Un dialect local derivat din limba rusă, amestecat cu limbi indigene, a supraviețuit decenii în diverse comunități (în special lângă cel mai mare oraș al statului, Anchorage) deși practic a dispărut în prezent.

Totuși, în apropierea ghețarilor masivi din sudul peninsulei Kenai, limba rusă încă este predată.

O mică școală rurală aparținând unei comunități ortodoxe cunoscută sub numele de „Vechii Credincioși”, înființată în anii 1960, predă limba rusă la aproximativ o sută de elevi.

Vecini

Una dintre cele mai celebre afirmații despre apropierea dintre Alaska și Rusia a fost făcută în 2008 de Sarah Palin, pe atunci guvernatoare a statului și candidată la vicepreședinție din partea republicanului John McCain.

„Sunt vecinii noștri de alături și chiar poți vedea Rusia de pe pământ aici, în Alaska, de pe o insulă din Alaska”, a spus Palin.

Deși nu este posibil să vezi Rusia de pe continentul american, două insule aflate față în față în Strâmtoarea Bering sunt despărțite de doar 4 kilometri.

Insula Marele Diomede aparține Rusiei și se află chiar la vest de insula americană Micul Diomede, unde locuiesc câteva zeci de persoane.

De ani de zile, armata americană afirmă că interceptează în mod regulat aeronave rusești care se apropie prea mult de spațiul aerian american din regiune.

Cu toate acestea, Rusia susține că nu este interesată să recupereze teritoriul pe care l-a deținut cândva, Putin declarând în 2014 că Alaska este „prea friguroasă”.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska pentru a discuta acordul de pace în Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri în Alaska pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Trump a anunțat întâlnirea din 15 august pe rețelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia, scrie BBC.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potențial al doilea summit.

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.