Donald Trump și Vladimir Putin - un summit istoric în Alaska

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 15 august 2025

Donald Trump și Vladimir Putin au s-au întâlnit, vineri, la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, Alaska, pentru un summit istoric. 

Președintele SUA l-a întâmpinat pe omologul rus. Cei doi lideri mondiali și-au strâns mâna. Au pășit împreună pe covorul roșu și au pozat pentru presă, dar nu au răspuns la întrebările reporterilor, informează adevarul.ro.

Întâlnirea, programată pentru vineri, la ora 22.00, ora României, la Baza americană Elmendorf-Richardson, situată în apropiere de Anchorage, are loc într-un moment sensibil pentru relațiile internaționale, în contextul în care SUA încearcă din nou să joace rolul de mediator într-un conflict care a marcat întreaga ordine globală: invazia rusă în Ucraina.

Președintele Donald Trump a declarat că întâlnirea sa cu președintele Vladimir Putin se va concentra pe soluționarea conflictului din Ucraina și pe acordurile comerciale cu Rusia, dar oficialii administrației afirmă în privat că este necesar să se ofere stimulente lui Putin pentru a pune în mișcare procesul de pace pentru Ucraina, au declarat doi oficiali americani.

Măsurile de stimulare pentru partea rusă ar putea include discuții despre noi acorduri comerciale cu Rusia sau un posibil acord strategic privind armamentul între cele două țări – ambele subiecte fiind abordate de oficialii ruși în ultimele zile.

„Există cu siguranță o disponibilitate de a discuta parametrii”, a declarat un înalt oficial al administrației, când a fost întrebat dacă Trump ar fi dispus să poarte o discuție cu Putin despre un posibil acord de control al armamentului cu Rusia.

Dar detaliile unui eventual acord nuclear nu vor fi probabil discutate la un nivel atât de înalt, a adăugat oficialul.

Administrația a colaborat îndeaproape cu europenii în perioada premergătoare summitului, dar oficialii lui Trump au în continuare impresia că Europa nu înțelege necesitatea de a atrage Rusia la masa negocierilor.

„Europenii nu s-au gândit la morcovi de ani de zile”, a declarat oficialul administrației.

„Este copilăresc și nepractic”, a spus un alt oficial american despre aversiunea Europei față de orice discuție care ar putea fi percepută ca o recompensă pentru Rusia pentru invazia Ucrainei din 2022.

