Mandibulă de 1,8 milioane de ani, aparținând unei specii umane primitive, descoperită de arheologi

Arheologii din Georgia au descoperit o mandibulă cu o vechime de 1,8 milioane de ani, aparținând unei specii primitive de om, care, potrivit experților, va oferi noi informații despre unele dintre cele mai timpurii așezări umane preistorice de pe continentul eurasiatic.

Situl georgian Orozmani - mai mic decât două locuri de parcare, dar bogat în istorie - a adus la lumină cele mai vechi rămășițe ale primilor oameni descoperite până acum în afara Africii. Acestea oferă indicii despre modul de viață al Homo erectus, o specie de vânători-culegători care, potrivit oamenilor de știință, a început să migreze în urmă cu aproximativ două milioane de ani, informează Agerpres.

Maxilarul inferior a fost găsit la o distanță de aproximativ 100 de kilometri sud-vest de capitala Georgiei, Tbilisi, unde arheologii au descoperit în 2022 un dinte aparținând unui om primitiv din aceeași perioadă. În satul vecin Dmanisi au fost găsite anterior cranii umane cu o vechime de 1,8 milioane de ani.

În cadrul acestei ultime descoperiri, arheologii au găsit și fosile de animale, printre care cele ale unor exemplare de tigru cu dinți-sabie, elefant, lup, cerb și girafă, precum și mai multe unelte de piatră.

O analiză atentă a maxilarului și fosilelor de animale poate oferi răspunsuri esențiale despre modul în care au evoluat primii oameni după ce au părăsit Africa, inclusiv despre ce mâncau și cum era clima la acea vreme, au precizat oamenii de știință.

În situl arheologic Orozmani, arheologii descoperă în fiecare an noi rămășițe ale speciei Homo erectus.

Foto sus: Săpături în situl arheologic de la Dmanisi (© Arhivă / Wikimedia Commons)

