Jocuri pentru viața de apoi! Table de Liubo vechi de 2000 de ani descoperite în morminte din dinastia Han

Arheologii din nord-vestul Chinei au descoperit două table de joc sculptate pe cărămizi pătrate, în interiorul unor morminte vechi de aproximativ 2.000 de ani, datate în perioada dinastiei Han. Descoperirea oferă noi dovezi rare despre Liubo, unul dintre cele mai importante jocuri de masă din China antică.

Tablele au fost găsite în mormintele M4 și M17, în timpul săpăturilor de pe campusul Chang’an al Universității Normale Shaanxi din Xi’an, capitala provinciei Shaanxi. Deși cercetarea arheologică a fost finalizată în 2022, Institutul Provincial de Arheologie Shaanxi a prezentat public rezultatele abia în iulie 2026.

Morminte Han descoperite în timpul construirii unor cămine studențești

Săpăturile au început în aprilie 2022, înaintea construirii unor cămine studențești în zona de sud-est a campusului universitar.

Arheologii au cercetat 25 de morminte și două gropi de cenușă aflate în perimetrul viitorului șantier. Zece dintre aceste morminte au fost identificate ca aparținând dinastiei Han și s-au păstrat relativ bine, fără urme majore de jefuire sau distrugeri ulterioare.

Mormintele aparțineau mai multor tipuri arhitecturale: camere funerare de pământ accesibile prin puțuri verticale, camere de pământ cu pasaje în pantă și un mormânt cu cameră construită din cărămidă. Împreună, acestea acoperă o perioadă cuprinsă între sfârșitul dinastiei Han de Vest și finalul dinastiei Han de Est, aproximativ din secolul I î.Hr. până în secolul al II-lea d.Hr.

Din mormintele Han au fost recuperate aproximativ 130 de obiecte sau grupuri de obiecte. Inventarul funerar includea vase ceramice, oglinzi de bronz, unelte de fier, monede și reprezentări miniaturale ale unor structuri domestice, precum grânare, fântâni și sobe.

Cele mai neobișnuite descoperiri au fost însă cele două table de Liubo.

Table de joc gravate pe cărămizi de construcție

Spre deosebire de alte piese de joc realizate din lemn lăcuit, piatră sau materiale asociate de obicei cu obiecte ludice, cele două table descoperite la Xi’an au fost gravate direct pe cărămizi pătrate.

Una dintre ele a fost realizată pe o cărămidă simplă, iar cealaltă pe o cărămidă refolosită, decorată cu un model geometric. Pe fețele ambelor cărămizi au fost incizate linii care formează suprafața caracteristică de joc Liubo.

Tablele au fost recuperate separat, din mormintele M4 și M17. Arheologii chinezi consideră că descoperirea completează important documentația arheologică privind tablele de joc și obiectele funerare din perioada Han.

Folosirea cărămizilor ar putea indica faptul că în morminte au fost depuse versiuni simplificate sau simbolice ale echipamentului de joc Liubo. Totuși, institutul de arheologie nu a stabilit încă dacă tablele au fost folosite efectiv în timpul vieții proprietarilor sau dacă au fost produse special pentru înmormântare.

Liubo, unul dintre cele mai populare jocuri ale Chinei Han

Liubo — termen tradus literal prin „șase bețe” sau „șase tije” — era un joc pentru doi jucători, desfășurat pe o tablă pătrată marcată cu o rețea simetrică de trasee.

Seturile păstrate sugerează că fiecare jucător controla șase piese. Aruncarea unor bețe sau a unor zaruri determina deplasarea pe tablă, în timp ce jetoanele și alte piese puteau fi folosite pentru scor. Jocul pare să fi combinat strategia, hazardul și pariul, deși regulile sale complete rămân necunoscute.

Descoperirile arheologice și sursele scrise arată că Liubo a fost deosebit de popular în timpul dinastiei Han, fiind jucat atât în mediile elitei, cât și în contexte sociale obișnuite. Sculpturile funerare reprezintă adesea jucători așezați față în față, cu tabla între ei.

Liubo este uneori descris ca un posibil precursor al Xiangqi, șahul chinezesc. Această legătură nu a fost însă demonstrată concludent. De aceea, jocul nu trebuie prezentat simplist ca o formă timpurie de șah. Tabla, piesele și sistemul de mișcare aparțineau unei tradiții ludice distincte.

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