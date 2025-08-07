Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
iliescu cotroceni jpg

Ion Iliescu, înmormântat în Cimitirul Militar Ghencea. Zi de doliu național

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 7 august 2025

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

Update ora 13.00: Ceremonia privată de la Cimitirul Ghencea III s-a încheiat. Participanții au părăsit cimitirul, rând pe rând. Accesul publicului în cimitir este permis după ora 16.00. În cadrul ceremoniei private din Cimitirul Ghencea III, au fost trase salve de tun în onoarea fostului președinte. La intrarea în cimitir se mai află câteva zeci de persoane, majoritatea celor prezenți părăsind zona după intrarea cortegiului funerar.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus, miercuri dimineață, pe catafalc în Sala Unirii din Palatul Cotroceni, fiind acoperit cu tricolorul României. Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”, informează Agerpres.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului președinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul. Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Guvernul României a adoptat, marți seară, în ședință extraordinară, o Hotărâre prin care ziua de 7 august 2025 este declarată zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului, Ion Iliescu.

Ion Iliescu a deținut funcția de președinte al României în mandatele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004, fiind o personalitate marcantă în viața politică postdecembristă. A avut un rol important în perioada de tranziție de la regimul comunist la democrație, fiind primul președinte ales după Revoluția din 1989. În timpul mandatului său, România a adoptat o nouă Constituție (1991), au fost puse bazele instituțiilor democratice și au fost inițiate reforme politice și economice.

