Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia

Un inel medieval delicat din aur, cu o piatră prețioasă albastră strălucitoare, a fost descoperit de arheologii din Norvegia în timpul săpăturilor efectuate în cel mai vechi oraș din țară.

„Am fost complet zguduită și a trebuit să-i întreb pe muncitorii din construcții dacă își bat joc de mine”, a declarat Linda Åsheim, arheolog în cadrul Institutului Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (NIKU), într-un comunicat.

Vara trecută, Åsheim lucra în centrul orașului Tønsberg, cel mai vechi oraș al Norvegiei. Pe parcursul a două sezoane, arheologii au început să descopere case, străzi și alte vestigii ale Tønsbergului medieval, fondat inițial în secolul al IX-lea. Orașul medieval era situat chiar sub un complex de castel regal ridicat de dinastia Yngling a regilor scandinavi, relatează Live Science.

Inelul din aur are o piatră ovală - posibil un safir, judecând după culoarea sa albastru intens. Fire subțiri de aur, răsucite într-un model elaborat, încadrează piatra, iar mici bile de aur au fost lipite ca elemente decorative suplimentare.

Combinația de spirale și bile de aur sugerează că inelul a fost realizat cândva între secolele al IX-lea și al XI-lea, a declarat Marianne Vedeler, arheolog la Universitatea din Oslo, în comunicat. Acest stil de prelucrare a aurului a ajuns în Norvegia din Imperiul Bizantin în Evul Mediu timpuriu.

Pe baza dimensiunii sale, inelul din Tønsberg a aparținut probabil unei femei cu statut social înalt, au spus membrii echipei. Ei au estimat că inelul s-ar potrivi unei persoane cu o circumferință a degetului între 50 și 55 de milimetri.

Purtarea inelului ar fi putut fi un simbol al bogăției și statutului femeii, însă piatra prețioasă ar fi putut avea și o semnificație suplimentară. Deși nu este încă clar dacă piatra este un safir autentic sau o imitație realizată din sticlă colorată cu cobalt, se știa că safirele albastre simbolizau în Evul Mediu puterea divină, ajutau purtătoarea să-și păstreze castitatea și vindecau furunculele, printre altele, potrivit NIKU.

Foto sus: Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research / NIKU)

