Începe cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov!

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov este unul dintre cele mai prestigioase evenimente BD tematice din Europa. Cea mai serioasă dovadă este concursul artistic, deja internațional, al festivalului. Tematica ediției a VII-a este „Legende Istorice”.

În selecția finală pentru această ediție au intrat 27 de benzi desenate istorice noi, trimise de autori din România, Polonia, Serbia, Croația, Macedonia de Nord și Bulgaria. Câștigătorii concursului sunt: Cristian Stanciu cu lucrarea „Legenda Meșterului Manole”, Felix Crișan, cu lucrarea „Kronstadt burgul împăratului”, Marko Stojanović/Dragan Stokić Rajački/Đorđe Krajnović cu lucrarea „Sacrifice”, Marko Stojanović/Dražen Kovačević/Milan Jovanović/ Vladimir Aleksić/ Aljoša Tomic cu lucrarea „Holy Place”, Alexandra Goldillo cu lucrarea „Legenda Sfântului Hubertus” și Vintilă Mihăescu cu lucrarea „Muma lui Ștefan cel Mare”.

Festivitatea de deschidere a festivalului organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov va avea loc pe 15 august 2024, în Casa Sfatului, secție a muzeului. Programul cuprinde premierea câștigătorilor concursurilor BD și vernisajul expozițiilor ,,Legende istorice” și ,,Valentin Tănase, maestru al benzi desenate istorice românești”.

În expoziția aniversară dedicată maestrului Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, sunt prezentate lucrări de benzi desenate dar și de grafică, sculptură și pictură. O secțiune surpriză reunește legăturile artistice ale ilustratorului ,,Povestirilor istorice” cu The Beatles, Brigitte Bardot și autoturismul ,,Morgan”. Curatorul expoziției este Nicolae Pepene. Tot în Casa Sfatului este prezentată expoziția concursului național BD ,,Legende istorice” dedicat elevilor și secțiunea expozițională ,,Balcanii în banda desenată belgiană” a proiectului european ,,CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans”.

De vineri, 16 august, până duminică, 18 august, programul festivalului este împărțit pe trei secțiuni: ,,mini BD” – prezentări de cărți de benzi desenate pentru copii; ,,BD național și extern” – dezbateri, prezentări de cărți și proiecte de benzi desenate istorice.

Între invitații de seamă ai ediției 2024 îi (re)găsim pe prof. univ. Adrian Cioroianu, managerul Bibliotecii Naționale a României, unul dintre partenerii instituționali importanți ai festivalului, ambasadorul Belgiei în România, John Cornet d’Elzius, reprezentantul țării unde muzeul nostru a itinerat mai multe expoziții importante, Marko Stojanović (Serbia), directorul celui mai important festival BD din Balcani pentru tineri, Radu Oltean, reputat autor și ilustrator de cărți cu tematică istorică, Puiu Manu, Valentin Tănase și Vintilă Mihăescu, seniori ai benzii desenate istorice românești, Dodo Niță, cel mai important istoric BD din țara noastră.

Vor susține ateliere, prezentări de carte și chiar ,,bătălii” BD în Piața Sfatului, Diana Tivu, Alexandru Ciubotariu, Octav Ungureanu, Gabriel Rusu, Alexandra Gold, Valentin Ionescu, Daniel Buruiană, Felix Crișan, Cristian Stanciu.

Dintre reperele editoriale ale festivalului amintim lansarea cărții de benzi desenate istorice ,,Transilvanica”, autor Gabriel Rusu, prezentarea fostului ambasador UNESCO, Adrian Cioroianu, ,,De la Paris, din țara benzilor desenate, la festivalul de benzi desenate istorice de la Brașov” (cu prezentarea cărții „Frumoasă era Sena pe sub florile mele”), prezentarea cărții ilustratorului Radu Oltean, ,,Din vremea lui Tudor”, cartea anului 2024 în ilustrația istorică românească.

Oli(M)Pia

În premieră, ,,harta” festivalului va cuprinde și terasa în aer liber dintre Bastionul Țesătorilor și Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului Montan, unde vor avea loc prezentări de cărți. În schimb, festivalul BD va lansa concursul internațional de grafică pentru ,,Oli” și Pia”, mascotele celui mai tânăr muzeu al țării.

Pentru mai multe detalii și actualizări referitoare la programul festivalului, vă invităm să vizitați pagina de Facebook și site-ul oficial al Muzeului Județean de Istorie Brașov (www.brasovistorie.ro) și pagina de Facebook Festivalul de Benzi Desenate Istorice Brașov.

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov 2024 este un eveniment cultural organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov.

Mai multe pentru tine...