Faimosul amfiteatru antic Herodeion din Atena, închis timp de trei ani

Odeonul lui Herodes Atticus, situat la poalele Acropolei, unul dintre cele mai faimoase teatre antice din Grecia, se va închide pentru lucrări de restaurare la sfârșitul sezonului artistic din acest an, a anunțat Ministerul Culturii din Grecia.

Potrivit ministerului grec, acest sit din Atena va deveni inaccesibil pentru vizitatori începând de la jumătatea lunii octombrie, pentru o perioadă de aproximativ trei ani, informează Agerpres.

Ultimul spectacol va avea loc pe 16 octombrie, cu participarea compozitoarei elene Evanthia Reboutsika, alături de o orchestră simfonică din Istanbul, specializată în interpretarea coloanelor sonore de film și a unor lucrări populare.

Structura teatrului, veche de aproape 1.900 de ani, se va închide apoi pentru a permite remedierea pagubelor produse de trecerea timpului, umezeală și precedente lucrări de reparații.

Construit în jurul anului 160 d.Hr. de aristocratul roman de origine greacă Herodes Atticus în memoria soției sale Regilla, care a murit la o vârstă tânără, acest amfiteatru, cunoscut și sub denumirea de „Herodeion”, a avut de suferit în special din cauza efectelor cauzate de microorganisme.

Printre alte sarcini ale restauratorilor, stabilitatea unor secțiuni de zid va fi examinată și îmbunătățită. Zona culiselor va fi, de asemenea, modernizată. După restaurare, Herodeion se va redeschide pentru public în 2028.

