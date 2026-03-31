Doi neanderthalieni înrudiți, prezenți în peștera Denisova, la un interval de 10.000 de ani

Doi neanderthalieni care au fost prezenți în peștera Denisova din Siberia, la un interval de 10.000 de ani, erau rude îndepărtate, arată un mic fragment osos vechi de 110.000 de ani.

Acest fragment de os a furnizat, de asemenea, al patrulea genom complet de neanderthalian obținut până în prezent, oferind informații despre cât de mici și izolate erau populațiile de neanderthalieni cu mult înainte de dispariția lor, în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, informează Live Science.

Cercetătorii au găsit fragmentul osos în peștera Denisova, locuită intermitent de neanderthalieni și denisovani timp de aproape 300.000 de ani. Într-un studiu publicat în revista PNAS, cercetătorii au comparat genomul unui neanderthalian de sex masculin vechi de 110.000 de ani (numit D17) cu alte trei genomuri complete de neanderthalieni, pentru a înțelege mai bine structura populațiilor acestora.

Cercetătorii au comparat genomul lui D17 cu cel al unei femele neanderthaliene (numită D5), datată la 120.000 de ani, provenită din aceeași peșteră. Au descoperit că, deși D5 nu era un strămoș direct al lui D17, cei doi aparțineau unor linii genealogice apropiate, legate printr-un strămoș comun. Această relație biologică îndepărtată sugerează că neanderthalienii au avut o prezență pe termen lung în regiunea Altai, au declarat cercetătorii.

„Dar este probabil ca peștera Denisova să fi făcut parte dintr-un peisaj mai larg folosit în mod repetat de aceste populații de neanderthalieni de-a lungul timpului, mai degrabă decât un sit ocupat de un singur grup continuu”, a declarat autorul principal al studiului, Diyendo Massilani, profesor de genetică la Yale School of Medicine, într-un e-mail pentru Live Science.

Rezultatele studiului au arătat, de asemenea, că neanderthalienii din regiunea Altai trăiau în populații foarte mici și extrem de izolate, de 50 sau mai puțini indivizi, lucru evidențiat de markerii genetici puternici ai consangvinizării. Mai exact, cercetătorii au constatat că indivizii analizați aveau porțiuni mari de ADN identic, ceea ce indică faptul că părinții lor erau foarte apropiați din punct de vedere genetic, de exemplu, veri primari.

Noua cercetare completează studii anterioare care au arătat că neanderthalienii trăiau în grupuri mai mici și mai izolate decât propria noastră specie. Un studiu din 2022 a indicat că o comunitate de neanderthalieni din Altai număra aproximativ 20 de indivizi, în timp ce un alt studiu a furnizat dovezi ale unui grup izolat timp de aproximativ 50.000 de ani. Mulți cercetători au indicat consangvinizarea și izolarea drept cauze ale dispariției neanderthalienilor, în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Totuși, cele mai recente rezultate sugerează că aceștia au supraviețuit perioade îndelungate chiar și în condiții extreme de izolare și dimensiuni reduse ale populației.

Massilani și colegii săi au descoperit, de asemenea, că neanderthalienii din Altai erau foarte diferiți de neanderthalienii europeni de mai târziu. Analiza genetică a arătat că neanderthalianul D17 era mai apropiat genetic de D5 decât oricare dintre ei de neanderthalienii din Europa sau de populațiile ulterioare din regiunea Altai. Acest lucru sugerează că populațiile de neanderthalieni din estul și vestul Eurasiei au devenit diferite din punct de vedere genetic într-un interval relativ scurt și într-o zonă geografică destul de restrânsă.

„Chiar dacă indivizii de la care avem genomuri erau separați, în medie, de doar aproximativ 50.000 de ani, ei au ajuns la niveluri de diferențiere similare cu cele observate astăzi între unele dintre cele mai distincte populații umane, cum ar fi cele din Africa Centrală și Papua Noua Guinee, care s-au separat în urmă cu aproximativ 300.000 de ani”, a spus Massilani.

Probabil din cauza dimensiunii reduse și a izolării, populațiile de neanderthalieni au devenit genetic distincte mult mai rapid, a explicat Massilani. Acest lucru s-ar putea datora faptului că, în grupuri mici și izolate, un proces numit derivă genetică poate face ca schimbările genetice aleatorii să devină mai frecvente în timp.

„Știam deja că neanderthalienii nu formau o populație unitară și omogenă răspândită în Eurasia, ci mai degrabă un mozaic de grupuri modelate de procese demografice complexe, inclusiv divergență, migrație, dispariții locale și înlocuiri. Ceea ce este remarcabil în rezultatele noastre este cât de diferite puteau deveni aceste populații”, a spus el

Gradul ridicat de separare genetică și diferențele dintre grupuri ar fi putut limita capacitatea neanderthalienilor de a se adapta la schimbările de mediu, a adăugat Massilani.

Foto sus: Fragmentul de os, vechi de 110.000 de ani, descoperit în peștera Denisova din Siberia, din care a fost extras ADN (© Diyendo Massilani)

