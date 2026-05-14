Dinții fosili vechi de 400.000 de ani dezvăluie legături genetice între Homo erectus și oamenii moderni

Oamenii de știință de la Institutul de Paleontologie a Vertebratelor și Paleoantropologie (IVPP) din cadrul Academiei Chineze de Științe au descoperit noi informații care indică o posibilă legătură între Homo erectus și oamenii moderni, dezvoltând în același timp metode noi și mai puțin invazive de cercetare paleoproteomică a fosilelor.

Homo erectusa fost prima specie din genul Homo care a părăsit Africa, ocupând o poziție-cheie în istoria evoluției umane. Totuși, din cauza lipsei dovezilor moleculare provenite de la Homo erectus, caracteristicile sale genetice, diversitatea populațiilor și, mai ales, posibilele sale conexiuni cu oamenii moderni rămân neelucidate. Din acest motiv, rolul lui Homo erectus reprezintă unul dintre marile mistere și un punct central al dezbaterilor privind evoluția umană, informează un comunicat al Academiei Chineze de Științe.

Noi metode de cercetare mai puțin distructive

Cercetările moleculare asupra rămășițelor de Homo erectus au fost limitate deoarece fosilele umane arhaice sunt de neînlocuit și reprezintă un patrimoniu cultural prețios. Din acest motiv, metodele tradiționale de prelevare distructivă sunt inacceptabile și au îngreunat mult timp progresul cercetărilor moleculare relevante.

Acum însă, echipa de cercetare, condusă de FU Qiaomei de la IVPP, în colaborare cu mai multe instituții, a depășit acest obstacol folosind o metodă de prelevare micro-distructivă bazată pe gravare acidă pentru a recupera informații moleculare din șase dinți de Homo erectus fără a le deteriora morfologia. Descoperirile echipei de cercetători au fost publicate online în Nature pe 13 mai.

Articolul a fost însoțit și de un comentariu publicat simultan în Nature, care a evidențiat rolul proteinelor din smalțul acestor șase dinți de Homo erectus din China în oferirea unor „noi perspective asupra modului în care materialul genetic arhaic a fost introdus ulterior în populațiile umane moderne”.

Indicii genetice care leagă populațiile arhaice

Cercetătorii au identificat două mutații în dinții fosili, vechi de cel puțin 400.000 de ani, proveniți din trei situri diferite - Zhoukoudian (Omul de Peking), Hexian și Sunjiadong. Mutațiile indică existența unor legături genetice între Homo erectus din Asia de Est și denisovani, care la rândul lor sunt legați de oamenii moderni.

Prima este mutația AMBN-A253G, necunoscută anterior, identificată drept un posibil marker molecular asociat acestor populații de Homo erectus. Ea oferă primele dovezi că exemplarele de Homo erectus din cele trei situri aparțineau aceleiași populații evolutive.

A doua este varianta AMBN-M273V, despre care se credea anterior că este specifică denisovanilor. Totuși, acest studiu arată că varianta nu este unică denisovanilor, ci este împărtășită și de aceste populații de Homo erectus.

Potrivit cercetătorilor, a doua variantă ar fi putut pătrunde în linia denisovanilor prin amestec genetic și apoi să fie transmisă unor populații umane moderne (din Asia de Sud-Est și Oceania). Aceasta oferă primele indicii despre o posibilă conexiune între Homo erectus din Asia de Est (precum cei de la Zhoukoudian) și denisovani, precum și despre posibile legături genetice profunde cu unele populații umane moderne actuale.

Foto sus: O ilustrație care arată cum analiza smalțului dentar a dezvăluit conexiuni surprinzătoare între grupurile umane arhaice (© Institutul de Paleontologie a Vertebratelor și Paleoantropologie, Academia Chineză de Științe)

