Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)

Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția
🗓️ 16 octombrie 2025

De circa două săptămâni echipa de arheologi ai Muzeului Municipiului București a început cercetările arheologice premergătoare lucrărilor la Planșeul Unirii din centrul Bucureștiului.

„Acum investigăm ce a mai rămas din casele care odinioară se găseau pe strada Căldărari construite pe la începutul secolului al XIX-lea și demolate spre finalul aceluiași secol pentru a face loc Halelor Ghica. Cercetările avansează în ritm susținut, având tot sprijinul antreprenorului și al autorităților locale. Vom reveni cu detalii, pe măsură ce vom avansa cu descoperirile”, scrie Muzeul Curtea Veche, pe pagina de Facebook a instituției.

Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie a acestui an. Ele constau în dezafectarea planșeului vechi de aproape 100 de ani și în înlocuirea acestuia cu o structură complet nouă care să corespundă, din toate punctele de vedere, standardelor de siguranță în vigoare, în privința transportului public.

