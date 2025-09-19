Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)

Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția
🗓️ 19 septembrie 2025

În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii au fost găsite cărămizi/ elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița, în centrul Capitalei.

Conform procedurilor standard, zona respectivă a fost delimitată și protejată, urmând a fi examinată de către specialiști în arheologie, informează Primaria Sectorului 4.

La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice.

Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)

Primaria Sectorului 4 precizează că lucrările de la Planșeului Unirii nu sunt sistate. Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate acele elemente de construcție anterioră. Aceasta este, de altfel, singura zonă delimitată și protejată în momentul de față.

Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie a acestui an. Ele constau în dezafectarea planșeului vechi de aproape 100 de ani și în înlocuirea acestuia cu o structură complet nouă care să corespundă, din toate punctele de vedere, standardelor de siguranță în vigoare, în privința transportului public.

