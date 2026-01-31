Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi

Neanderthalienii au colectat și au poziționat în mod intenționat cranii de animale cu coarne și coarne ramificate într-o peșteră din Spania, sugerând că aceste rude umane dispărute aveau practici culturale complexe acum mai bine de 43.000 de ani, arată un nou studiu.

Peștera Des-Cubierta, din centrul Peninsulei Iberice, a fost descoperită inițial în 2009. În 2023, cercetătorii au anunțat descoperirea neobișnuită a unui ansamblu de 35 de cranii de mamifere mari în interiorul peșterii. Majoritatea maxilarelor lipseau, însă toate craniile proveneau de la specii cu coarne sau coarne ramificate, precum bizonul de stepă și bourul. Peste 1.400 de unelte din piatră au fost descoperite în același nivel, toate aparținând culturii musteriane, specifică neanderthalienilor.

„La prima vedere, depozitul pare haotic”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, autoarea principală a studiului, Lucía Villaescusa Fernández, doctorandă în arheologie la Universitatea din Alcalá, Spania.

„Ceea ce inițial părea o acumulare dezorganizată de materiale s-a dovedit a păstra o evidență clară atât a proceselor geologice, cât și a activității umane”, a spus ea.

Peștera a suferit numeroase prăbușiri de roci în mileniile care au urmat utilizării sale, astfel că Villaescusa Fernández și echipa sa au separat efectele acestor perturbări naturale de activitatea neanderthalienilor. Acest lucru a confirmat că neanderthalienii au colectat cranii de animale pe o perioadă lungă de timp, în special în intervale foarte reci cuprinse între 135.000 și 43.000 de ani în urmă, potrivit unui studiu publicat în revista Archaeological and Anthropological Sciences.

Deși scara temporală nu poate fi măsurată direct, iar durata exactă a practicii rămâne incertă, cercetătorii au descoperit, de asemenea, că craniile de animale au fost plasate în mod repetat în zone specifice ale peșterii pe o perioadă îndelungată. Acest lucru sugerează că practica ar fi putut fi menținută de-a lungul mai multor generații și nu era legată direct de nevoi economice sau de subzistență, a explicat Villaescusa Fernández.

Motivul exact pentru care neanderthalienii colectau aceste cranii rămâne neclar, însă selecția, tratarea și plasarea craniilor de animale cu coarne într-o peșteră în care nu locuiau „evidențiază capacitatea lor de a avea practici culturale care nu sunt direct legate de supraviețuire”, a spus ea.

„Acest lucru are implicații importante pentru modul în care înțelegem societățile neanderthaliene, în special în ceea ce privește transmiterea culturală și tradițiile comune”, a adăugat cercetătoarea.

Foto sus: Neanderthalienii au așezat cu grijă craniile de bizoni de stepă (a – f), bouri (g), rinoceri (h, i) și cerbi roșii (j, k) într-o peșteră din Spania (© Baquedano et al., Nature Human Behavior (2023) CC-BY-4.0)

