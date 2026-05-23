Muzeul de Etnografie Brașov vă invită la vernisajul expoziției temporare „Costumul săsesc din Zona Rupea și Țara Bârsei”, care va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, ora 19 la Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” din Rupea.

Expoziția aduce în atenția publicului, piese vestimentare și accesorii specifice costumului săsesc din zonele Rupea și Țara Bârsei. Costumul de sărbătoare este definit în general prin purtarea unor elemente specifice, precum Borten-ul (accesoriu de cap folosit de fetele confirmate), căița, panglicile brodate policrom dar și cele cu decor Jacquard, voalurile albe cu broderie, acele de podoabă, „Heftelul"(paftaua) și „Gürtelul” (cordonul metalic).

Nelipsite în decorarea costumului săsesc sunt elementele de broderie care se remarcă prin motive fitomorfe și florale variate. În prima jumătate a secolului XX, sub influența fenomenului de înnoire a portului săsesc, se păstrează elementele componente de bază, însă ceea ce se modifică sunt modelele decorative, cromatica și tehnicile de ornamentare.

Publicul vizitator va avea posibilitatea observării detaliilor privind decorul și evoluția costumului în timp, datorat apariției materiilor prime de factură industrială de la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. XX.

Mai multe pentru tine...