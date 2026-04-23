Copiii mici ai Oamenilor de Neanderthal creșteau mai repede decât omologii lor moderni, probabil ca o adaptare la viața într-un mediu rece și aspru, arată un studiu recent.

Descoperirea, realizată pe baza oaselor unui tânăr Neanderthal găsit în peștera Amud din Israel în anii 1990, sugerează că Neanderthalienii și oamenii moderni (Homo sapiens) au urmat traiectorii evolutive diferite după ce s-au separat de un strămoș comun în urmă cu aproximativ 600.000 de ani, au arătat cercetătorii într-un articol publicat în revista Current Biology.

Scheletul parțial al copilului Neanderthal, numit Amud 7, fusese plasat într-o nișă din peretele peșterii, cu o mandibulă de Cervus elaphus deasupra, posibil ca ofrandă funerară. Pe baza uneltelor din piatră și a formei oaselor, arheologii au stabilit că scheletele din peștera Amud aparțineau unor Neanderthalieni care au trăit în urmă cu aproximativ 51.000 - 56.000 de ani, informează Live Science.

Scheletul Amud 7 a fost găsit în peste 100 de fragmente, incluzând părți din brațele, picioarele, toracele și craniul copilului, toate prezentând trăsături anatomice distinct neanderthaliene chiar și la această vârstă fragedă. Totuși, deoarece scheletele de sugari Neanderthal sunt rare, vârsta exactă la moarte a lui Amud 7 a fost dificil de stabilit.

Arheologii estimează de obicei vârsta unui copil antic pe baza creșterii și erupției dinților și a dimensiunii și completitudinii diferitelor oase. Curbele de creștere pentru oasele și dinții bebelușilor umani moderni sunt bine documentate, însă Amud 7 a arătat că cel puțin una dintre etapele de creștere ale Neanderthalienilor era mult mai rapidă decât cea a oamenilor moderni.

Când cercetătorii au comparat dezvoltarea dentară a lui Amud 7 cu cea a oamenilor moderni, au constatat că incisivii inferiori indicau o vârstă de aproximativ 6 luni. Însă oasele lui Amud 7 corespundeau mai degrabă celor ale unui copil modern de aproximativ 14 luni. Această discrepanță este probabil legată de diferențe între etapele de creștere, au scris cercetătorii.

Deși nou-născuții Neanderthal erau comparabili cu cei ai oamenilor moderni în ceea ce privește formarea și erupția dinților și lungimea oaselor brațelor și picioarelor, aceștia aveau cranii semnificativ mai mari. În a doua etapă de creștere — sugari, copii mici și copii de vârstă fragedă (aproximativ între 1 și 6 ani) — corpurile Neanderthalienilor creșteau mult mai repede decât dinții, în timp ce la oamenii moderni creșterea dinților și a corpului era mai proporțională. Ulterior, în copilăria târzie, creșterea corporală și dezvoltarea dentară la Neanderthalieni se echilibrau și se apropiau mai mult de traiectoriile copiilor moderni.

„Rezultatele acestui studiu sugerează că traiectoria de creștere a sugarilor Neanderthal ar fi putut fi diferită de cea a lui Homo sapiens”, au scris cercetătorii. Mai exact, corpurile bebelușilor Neanderthal se dezvoltau mai rapid în primii ani de viață decât cele ale oamenilor moderni, dar ulterior se uniformizau în copilăria târzie.

„Acest lucru sugerează o strategie evolutivă care pune accent pe dezvoltarea accelerată în primii ani de viață, probabil avantajoasă în mediile dure în care trăiau Neanderthalienii”, au precizat cercetătorii.

Deși această nouă analiză a scheletului Amud 7 oferă informații importante despre creșterea și dezvoltarea copiilor Neanderthal, cercetătorii avertizează că sunt necesare mai multe date din alte schelete neanderthaliene de copii. Ei au menționat că un eșantion mai mare ar putea clarifica dacă acest tipar era răspândit sau reprezenta o adaptare ecologică specifică.

Foto sus: Cercetătorii au realizat un model 3D al scheletului neanderthalian Amud 7. (© Been et al. (CC BY 4.0))

Mai multe pentru tine...