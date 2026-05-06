Cetatea Țărănească din Saschiz, redeschisă pentru vizitatori după restaurare

Asociația Visit Mureș a anunțat că Cetatea Țărănească din Saschiz, construită în secolul al XIV-lea, va fi redeschisă pentru vizitatori în fiecare sfârșit de săptămână.

„Cetatea Țărănească din Saschiz este din nou deschisă vizitatorilor și îi așteaptă în prezent pe turiști în fiecare weekend, de vineri până duminică. Accesul se face pietonal, fie pe traseul din centrul satului (aproximativ 2 kilometri), fie pe varianta mai scurtă, de la barieră (aproximativ 700 de metri). Programul pentru sezonul cald va fi anunțat în curând, așa că merită să urmăriți pagina de Facebook a cetății pentru mai multe informații”, a anunțat Visit Mureș pe Facebook.

Pe pagina de Facebook Cetatea de Refugiu Saschiz se precizează că în sezonul cald obiectivul va putea fi vizitat în fiecare zi, iar programul de vizitare urmează să fie anunțat în următoarele zile.

Cetatea țărănească din Saschiz a fost ridicată în 1347 pe un deal din apropierea localității. Construită de localnici, după marea invazie mongolă din 1241, cetatea a servit pentru apărare și ca spațiu de depozitare a alimentelor, menținând o temperatură constantă, care prevenea alterarea proviziilor.

Ajunsă în ruină după Al Doilea Război Mondial, când sașii transilvăneni au fost persecutați de autoritățile bolșevice ruse și apoi de cele comuniste din România, astăzi cetatea a fost restaurată, fiind o mărturie a ingineriei și a spiritului de cooperare al comunității medievale săsești din Transilvania.

Foto sus: Cetatea Țărănească din Saschiz (© Facebook / Visit Mureș)

Mai multe pentru tine...