Centenarul profesorului Radu R. Florescu - Un ambasador al istoriei României

Centenarul profesorului Radu R. Florescu a fost celebrat joi, 23 octombrie 1925, la Biblioteca Academiei Române.

Născut acum un secol, la 23 octombrie 1925, în București, profesorul Radu R. Florescu rămâne una dintre figurile importante ale istoriografiei românești, un diplomat al culturii care a purtat cu demnitate peste hotare numele României, precizează un comunicat al Chainsaw Film Productions.

Sub egida Academiei Române, împreună cu familia Florescu, la evenimentul găzduit de Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” a fost celebrată viața, opera și legătura profundă pe care profesorul Radu R. Florescu a păstrat-o cu patria sa și cu spiritul istoriei românești.

Personalitatea profesorului Radu R. Florescu a fost evocată de către Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române; prof. dr. Matei Cazacu, coautor alături de Radu R. Florescu al cărților Frankenstein (2013) și Sânge din sângele lui Dracula, Saga boierilor Florescu (2016); prof. dr. Paul Michelson, Universitatea Huntington, membru de onoare al Academiei Române; și de președintele Emil Constantinescu.

Din familia Florescu, au vorbit copii profesorului Radu Florescu: John Florescu, jurnalist și celebru producător TV româno-american, fondatorul companiei de producție Chainsaw Europe; Radu Florescu, anteprenor în publicitate, Directorul general al companiei Cheil | Centrade; și Alexandra Lobkowicz, Directoarea Palatului Lobkowicz din Praga și Președinta Colecțiilor Lobkowicz.

Un scurt film evocator și o expoziție cu fotografii, documente și obiecte personale au reconstituit parcursul unui destin dedicat istoriei și României.

→ Imaginea 1/17: Președintele Emil Constantinescu la Centenarul profesorului Radu R. Florescu (© Chainsaw Film Productions)

Expoziția a cuprins fotografii din copilăria și adolescența profesorului Florescu, viața sa de familie în America, din activitatea pedagogică și culturală, articole din presa vremii, fotografii din timpul vizitei președintelui Richard Nixon la București pe 2 august 1969, când profesorul Florescu a fost consultant al Casei Albe pe teme legate de România pentru ziariștii americani, fotografii cu membrii ai vechii familii Florescu, documente din partea politicienilor americani care l-au sprijinit pe profesorul Radu Florescu și România, obiecte personale (agenda profesorului, costumul sau tradițional, medaliile primite).

