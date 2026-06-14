Cei mai vechi papuci de baie din lume, descoperiți într-un vechi fort roman

Arheologii au descoperit mii de încălțări bine conservate la Vindolanda, un vechi fort roman situat de-a lungul Zidului lui Hadrian. Însă această descoperire este, foarte posibil, cel mai vechi exemplu de papuc de baie cunoscut din lume.

„Sabotul de baie”, alcătuit dintr-o talpă-platformă din lemn și o parte superioară din piele — era o versiune a tipului de încălțăminte fără șireturi pe care oamenii o poartă și astăzi în dușurile vestiarelor sau în saloanele de manichiură, pentru a evita probleme precum ciuperca piciorului. Romanii purtau însă acești saboți cu platformă, pe care îi numeau sculponeae în latină, pentru a se proteja de podelele fierbinți și alunecoase ale băilor publice.

Potrivit English Heritage, organizația care conservă monumente și artefacte istorice din Anglia, băile romane erau locuri de întâlnire și socializare. Un vizitator se dezbrăca și trecea apoi dintr-o cameră rece într-una caldă, apoi într-una fierbinte, pentru ca în final să revină în prima încăpere și să facă o baie rece.

Una dintre cele mai importante inovații ale băilor romane a fost sistemul de încălzire hypocaust, care presupunea alimentarea unui cuptor amplasat sub o podea ridicată pentru a încălzi camerele calde și fierbinți, precum și băile acestora. Acest sistem de căldură radiantă făcea însă podelele extrem de fierbinți la atingere.

Deoarece papucii de baie romani erau confecționați din materiale perisabile, cele mai vechi și mai bine cunoscute exemple provin de la Vindolanda, unde resturile organice s-au păstrat în straturi de noroi lipsite de oxigen. Arheologii au descoperit aici peste 5.000 de încălțări romane, dintre care aproximativ 50 sunt saboți de baie, potrivit arheologului Elizabeth Greene de la University of Western Ontario.

Majoritatea acestor saboți au o platformă din lemn cu o înălțime de 2,5 până la 5 centimetri și o curea de piele peste partea superioară. Potrivit lui Greene, unii erau simpli, în timp ce alții erau decorați cu modele geometrice sau cu reprezentări ale degetelor picioarelor sculptate în suprafață.

Totuși, dacă saboții de baie de la Vindolanda sunt sau nu cei mai vechi papuci de baie din lume rămâne un subiect de dezbatere.

Arheologii au descoperit exemple mult mai vechi de sandale, inclusiv cele ale Tutankhamon, datate în jurul anului 3300 î.Hr. în Egipt. De asemenea, etruscii foloseau sandale cu cadru metalic încă din secolul al VI-lea î.Hr., după cum a declarat, pentru Live Science, Elizabeth Semmelhack, directoarea și curatoarea Bata Shoe Museum. Totuși, acestea nu erau destinate utilizării în băi publice.

În anul 2025, două încălțări pentru copii cu talpă din lemn au fost descoperite la Isarnodurum, un sit arheologic din epoca romană aflat în Franța, puțin vechi decât Vindolanda. Dacă se va confirma că acestea sunt saboți de baie, ele vor deveni cele mai vechi exemple cunoscute din lume.

Una dintre direcțiile de cercetare urmărite de Greene este întrebarea dacă acești saboți erau folosiți exclusiv pentru baie. La câteva secole după retragerea romanilor din Europa, oamenii Evului Mediu au inventat încălțăminte asemănătoare, folosită ca suprapantof (o încălțăminte purtată peste alta) pentru a proteja picioarele de noroi, apă sau zăpadă. Este posibil ca unii dintre saboții din lemn descoperiți la Vindolanda să fi avut această funcție de suprapantof sau chiar să fi îndeplinit ambele roluri în urmă cu două milenii: papuci de baie și protecție pentru exterior.

Acest sabot de baie descoperit la Vindolanda poate fi văzut până în septembrie 2027 la Bata Shoe Museum din Toronto, în cadrul expoziției „Unearthing Vindolanda”.

Foto sus: Arheologii au descoperit acest „sabot de baie” în fortul roman de la Vindolanda, din Marea Britanie (© The Vindolanda Trust)

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