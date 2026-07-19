Ce suprafață are, probabil, cel mai mic sit arheologic din România?

Un sit arheologic posibil unicat, în estul României, a fost investigat de cercetători pe teritoriul comunei Tazlău, din județul Neamț.

Conform arheologului Vasile Diaconu, micul sit are o suprafață de maxim 4-6 mp, iar vestigiile descoperite au o vechime de aproape 2500 de ani și sunt legate de exploatarea sării.

„Un posibil unicat, în estul României, îl reprezintă situl arheologic legat de exploatarea sării, de la Tazlău, din județul Neamț. De ce este important acest sit?

- este, probabil, cel mai mic sit arheologic din România, cu o suprafață de maxim 4-6 mp.

- este singurul, până în momentul de față, din estul României, care conține exclusiv vestigii din epoca fierului.

Ceramica descoperită în cadrul sitului indică, în mod clar, prin formele dominante, specializarea comunităților umane de acum aproape 2500 de ani pentru fierberea apei sărate și obținerea sării recristalizate în acest loc, cel mai probabil pentru a se obține un produs destinat schimbului”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

O prezentare a rezultatelor investigațiilor din acest sit au fost publicate recent și pot fi consultate accesând acest link.

Foto sus: Cercetări arheologice la Tazlău, județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)

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