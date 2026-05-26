Campanie de salvare într-un sit din Timiș, afectat de braconaj arheologic

În pădurile de la Crivina–Leopoldsberg, specialiști ai Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș au desfășurat recent o campanie de extragere controlată a artefactelor metalice din situl arheologic, intervenție determinată de repetatele acte de braconaj arheologic semnalate în ultimii ani.

Situl a fost descoperit în anul 2019 și inclus în Repertoriul Arheologic Național în același an. La scurt timp după înregistrarea sa oficială au fost identificate primele urme ale unor intervenții ilegale realizate cu ajutorul detectoarelor de metale. Toate aceste situații au fost documentate și raportate autorităților competente, precizează Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în încercarea de a proteja patrimoniul arheologic, Muzeul Național al Banatului și Direcția Județeană pentru Cultură Timiș au implementat mai multe măsuri de securizare a sitului, printre care amplasarea unui panou informativ privind statutul zonei protejate și consecințele legale ale activităților de detecție neautorizate, precum și instalarea unor camere de supraveghere. Cu toate acestea, înregistrările video au surprins alte patru episoade de braconaj arheologic, toate aflate în prezent în atenția organelor de cercetare penală.

Cel mai recent incident, produs în luna martie a acestui an, a determinat inițierea unei campanii de salvare prin care s-a urmărit recuperarea controlată a materialului metalic feros și neferos aflat în primii 30 de centimetri ai stratului de sol de pe terasa principală a așezării. Măsura a avut ca obiectiv limitarea pierderilor de informație arheologică și protejarea patrimoniului încă existent în sit.

Toate descoperirile au fost localizate și cartate cu ajutorul stației totale, urmând ca datele rezultate să fie corelate cu informațiile stratigrafice provenite din cercetările arheologice anterioare și cu rezultatele investigațiilor geofizice realizate în zonă. Analiza integrată a acestora va contribui la o mai bună înțelegere a organizării și evoluției sitului arheologic Crivina–Leopoldsberg.

Campanie de salvare în situl arheologic de la Crivina-Leopoldsberg (© Muzeul Național al Banatului)

„Proiectul a fost coordonat de specialiști ai Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș și a beneficiat de sprijinul voluntar al lui Petru Bănățean-Dunea, Sergiu Daniel Ghigoarta, Alina Satmari și Irenka Văsăliuț, cărora le adresăm mulțumiri pentru implicare și sprijin”, adaugă sursa citată.

