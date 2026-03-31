Ce degradări au fost constatate comisia de verificare la Cetatea Poenari?

În urma informațiilor apărute în mass-media referitoare la posibile degradări ale lucrărilor realizate la Cetatea Poenari, Consiliul Județean (CJ) Argeș a dispus, vineri, 27 martie 2026, constituirea de urgență a unei comisii mixte de verificare, formată din formată din reprezentanți ai CJ Argeș, constructorului, proiectantului și dirigintele de șantier.

Comisia s-a deplasat în teren, iar în urma verificărilor efectuate, marți, 31 martie 2026, au fost centralizate rezultatele analizei, informează CJ Argeș.

„În urma constatărilor, au fost identificate următoarele deficiențe: la aproximativ 30 de trepte și 2 podeste de pe traseul de acces au apărut fisuri preponderent longitudinale, însoțite de desprinderi locale (contratreaptă) ale stratului nou de beton turnat peste cel existent; dotările vechi, existente pe traseul treptelor de acces, respectiv 2 coșuri de gunoi metalice și 2 bănci de lemn, menținute în obiectiv la solicitarea beneficiarului și revopsite în regie proprie, prezintă exfolieri parțiale ale stratului nou de vopsea aplicat peste cel vechi; în interiorul cetății, la zidul median, latura sud, s-au identificat exfolieri ale feței cărămizii, apărute pe anumite porțiuni, ca efect al ciclurilor de îngheț-dezgheț; pe întreaga zidărie, atât la interior, cât și la exterior, au apărut pete albe (eflorescențe), depuneri de săruri, generate de conținutul de ciment al emplectonului utilizat la reconstrucțiile din anii ’70; stratul de culoare (grundul) aplicat pe centura din beton de peste ziduri prezintă desprinderi și exfolieri locale, fără ca betonul suport să prezinte fisuri sau degradări structurale”, scrie Consiliul Județean Argeș, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, specialiștii au concluzionat că o parte dintre aceste degradări sunt generate de factori naturali, îngheț–dezgheț, dar și de neîndepărtarea la timp a zăpezii și gheții în anumite zone.

„Pentru remedierea situației, au fost dispuse următoarele măsuri: elaborarea, de către proiectantul de specialitate, a unei soluții tehnice pentru tratarea defectelor constatate; remedierea deficiențelor de către executant, pe propria cheltuială, în perioada de garanție; aplicarea periodică a tratamentelor necesare pentru reducerea absorbției de apă la nivelul zidăriei; respectarea strictă, de către administrator, a instrucțiunilor de utilizare, exploatare și întreținere; monitorizarea permanentă a comportării construcției în exploatare”, precizează CJ Argeș.

Termenul stabilit pentru remedierea deficiențelor este de maximum 120 de zile, respectiv până la data de 1 august 2026, adaugă CJ Argeș.

Asociația Montană Vidraru a semnalat, săptămâna trecută, apariția unor degradări ale lucrărilor de la Cetatea Poenari din județul Argeș, la aproape un an de la finalizarea restaurării monumentului istoric.

Cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari a fost redeschisă pentru vizitare la 14 aprilie 2025, după ample lucrări de conservare și restaurare. Situată lângă Barajul Vidraru, la doar 27 km de Curtea de Argeș, Cetatea Poienari este o adevărată comoară a istoriei – construită în secolul XIV și extinsă de Vlad Țepeș, fără să fi fost vreodată cucerită.