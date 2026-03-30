Cum arată Cetatea Poenari la an după reabilitare? „A fost constituită o comisie”

O comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș, ai constructorului, proiectantului, dirigintele de șantier și ai Muzeului Județean Argeș a fost constituită să verifice situația de la Cetatea Poienari, după ce în spațiul public au apărut sesizări privind degradări ale lucrărilor făcute la monumentul istoric.

„Consiliul Județean Argeș a luat act de sesizările apărute în presă în ultimele zile (...). A fost constituită o comisie formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș, ai constructorului, proiectantului, dirigintele de șantier și ai Muzeului Județean Argeș, care va verifica situația de fapt la Cetatea Poienari. După finalizarea verificărilor, concluziile specialiștilor vor fi prezentate publicului în cel mai scurt timp”, a anunțat Consiliul Județean Argeș, pe pagina de Facebook a instituției.

Asociația Montană Vidraru a semnalat apariția unor degradări ale lucrărilor de la Cetatea Poenari din județul Argeș, la aproape un an de la finalizarea restaurării monumentului istoric.

Într-o postare pe Facebook, reprezentanții asociației afirmă că „stratul nou de ciment turnat pe treptele de acces se desprinde iar în multe alte locuri este crăpat, urmând să se desprindă.: vopseaua nouă, aplicată pe elementele de fier, în unele locuri a dispărut, apărând vopseaua veche, de culoare roșie; sunt încă deșeuri rezultate din reabilitare care nu au fost îndepărtate; cărămizile noi din care au fost refăcute zidurile se dezintegrează, iar bucăți din acestea sunt pe jos, în toată cetatea; din cărămizile aplicate iese un praf alb, vizibil atât în interiorul zidurilor cât și în exterior; vopseaua aplicata pe centura de beton de pe ziduri se exfoliază”.

Asociația Montană Vidraru a publicat de asemenea și mai multe fotografii de la Cetatea Poenari și de pe treptele de acces.

Cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari a fost redeschisă pentru vizitare la 14 aprilie 2025, după ample lucrări de conservare și restaurare. Situată lângă Barajul Vidraru, la doar 27 km de Curtea de Argeș, Cetatea Poienari este o adevărată comoară a istoriei – construită în secolul XIV și extinsă de Vlad Țepeș, fără să fi fost vreodată cucerită.