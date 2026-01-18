Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița (© Facebook / Muzeul de Istorie Dâmbovița)

Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița, expus la Budapesta

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 18 ianuarie 2026

Cazanul hunic descoperit la Ionești (județul Dâmbovița), un artefact excepțional, clasat în tezaurul național al României, datat în secolul al V-lea, va fi expus în cadrul prestigiosului proiect expozițional „Attila”, organizat de Hungarian National Museum din Budapesta, unul dintre cele mai relevante muzee din Europa, în perioada ianuarie – iulie 2026.

Cazanul reprezintă unul dintre cele mai reprezentative piese de pe teritoriul României care ilustrează prezența și influența hunică în spațiul carpato-danubian, informează un comunicat al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște.

Conform sursei citate, expoziția reunește peste 400 de artefacte provenind din 64 de muzee din 13 țări, de pe două continente, printre care instituții de renume internațional precum British Museum, Musée d’Orsay, Germanisches Nationalmuseum, Louvre Abu Dhabi, Kunsthistorisches Museum, și reprezintă cea mai amplă expoziție dedicată civilizației hune și personalității lui Attila organizată în Europa în ultimele decenii. Din România, participă și muzee din Buzău, Alba Iulia și Cluj-Napoca. Pe de o parte, expoziția îl prezintă pe Attila și imperiul hunilor prin prisma cercetărilor arheologice și a celor mai recente cercetări, iar pe de altă parte este urmărită tradiția mitologică extraordinar de bogată și multistratificată care a înconjurat figura lui Attila timp de aproape 1.600 de ani.

Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița (© Facebook / Muzeul de Istorie Dâmbovița)
Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița (© Facebook / Muzeul de Istorie Dâmbovița)

Participarea la acest amplu proiect internațional constituie o recunoaștere a valorii patrimoniului cultural mobil deținut de muzeul dâmbovițean și o confirmare a rolului pe care instituția îl are în protejarea, conservarea și promovarea patrimoniului arheologic al României în context european.

Expoziția «Attila» oferă publicului o incursiune captivantă în epoca lui Attila, prezentând, printr-o viziune științifică modernă, echilibrul dintre mit, legendă și realitate istorică. Vizitatorii vor putea admira obiecte de aur, arme, bijuterii, unelte, piese de harnașament, vase și artefacte funerare ce reconstituie universul fascinant al secolului al V-lea d.Hr.

Prin această participare, Complexul Național Muzeal «Curtea Domnească» Târgoviște își reafirmă misiunea de promovare a patrimoniului cultural național și de consolidare a colaborărilor științifice internaționale care contribuie la valorizarea identității istorice a României”, precizează Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, în comunicatul citat.

Mai multe pentru tine...
Cum i a păcălit Attila pe asasinii bizantini jpeg
Cum i-a păcălit Attila pe asasinii bizantini
Imperiul Roman, hunii şi goana după aur jpeg
Imperiul Roman, hunii şi goana după aur
Diadema hunică de la Gherăseni
Diadema hunică de la Gherăseni aparținea unei femei cu craniul puternic deformat artificial
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
📁 Istorie Urbană
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
O cutie din os „extraordinară”, descoperită mormântul unei tinere femei din epoca romană târzie (© Wychavon District Council)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O cutie din os „extraordinară”, descoperită în mormântul unei tinere femei din epoca romană târzie
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
📁 Antichitate
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
Tururi ghidate de la distanță, în una dintre cele mai vechi locuințe din Roma Antică (© captură video Youtube / Parco Colosseo)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Tururi ghidate de la distanță, în una dintre cele mai vechi locuințe din Roma Antică
Concentració a Barcelona davant del Consolat Veneçolà a favor de Nicolás Maduro 20260103 02 jpg
📁 Istorie recentă
Când istoria nu mai are răbdare
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Pompeii (foto: Pixabay)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Condițiile de igienă din primele băi ale orașului Pompeii erau precare
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist
📁 Antichitate
Vestigii cu o vechime cuprinsă între 5000 și 3000 de ani, descoperite într-un sit arheologic din Neamț
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii