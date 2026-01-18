Cazanul hunic descoperit la Ionești, județul Dâmbovița, expus la Budapesta

Cazanul hunic descoperit la Ionești (județul Dâmbovița), un artefact excepțional, clasat în tezaurul național al României, datat în secolul al V-lea, va fi expus în cadrul prestigiosului proiect expozițional „Attila”, organizat de Hungarian National Museum din Budapesta, unul dintre cele mai relevante muzee din Europa, în perioada ianuarie – iulie 2026.

Cazanul reprezintă unul dintre cele mai reprezentative piese de pe teritoriul României care ilustrează prezența și influența hunică în spațiul carpato-danubian, informează un comunicat al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște.

Conform sursei citate, expoziția reunește peste 400 de artefacte provenind din 64 de muzee din 13 țări, de pe două continente, printre care instituții de renume internațional precum British Museum, Musée d’Orsay, Germanisches Nationalmuseum, Louvre Abu Dhabi, Kunsthistorisches Museum, și reprezintă cea mai amplă expoziție dedicată civilizației hune și personalității lui Attila organizată în Europa în ultimele decenii. Din România, participă și muzee din Buzău, Alba Iulia și Cluj-Napoca. Pe de o parte, expoziția îl prezintă pe Attila și imperiul hunilor prin prisma cercetărilor arheologice și a celor mai recente cercetări, iar pe de altă parte este urmărită tradiția mitologică extraordinar de bogată și multistratificată care a înconjurat figura lui Attila timp de aproape 1.600 de ani.

„Participarea la acest amplu proiect internațional constituie o recunoaștere a valorii patrimoniului cultural mobil deținut de muzeul dâmbovițean și o confirmare a rolului pe care instituția îl are în protejarea, conservarea și promovarea patrimoniului arheologic al României în context european.

Expoziția «Attila» oferă publicului o incursiune captivantă în epoca lui Attila, prezentând, printr-o viziune științifică modernă, echilibrul dintre mit, legendă și realitate istorică. Vizitatorii vor putea admira obiecte de aur, arme, bijuterii, unelte, piese de harnașament, vase și artefacte funerare ce reconstituie universul fascinant al secolului al V-lea d.Hr.

Prin această participare, Complexul Național Muzeal «Curtea Domnească» Târgoviște își reafirmă misiunea de promovare a patrimoniului cultural național și de consolidare a colaborărilor științifice internaționale care contribuie la valorizarea identității istorice a României”, precizează Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, în comunicatul citat.

