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Curtea Domnească din Târgoviște, model 3D (© sketchfab.com)

Bunuri istorice și arheologice excepționale din România, disponibile sub forma unor modele digitale 3D

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 14 iulie 2026

Bunuri istorice și arheologice excepționale, monumente și situri de valoare universală pot fi văzute sub forma unor modele digitale 3D pe platforma https://sketchfab.com, anunță Institutul Național al Patrimoniului, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, ele reprezintă rezultatele unui efort de digitizare 3D a patrimoniului cultural din România realizat de Institutul Național al Patrimoniului în ultimii 10 ani.

În 2021 Comisia Europeană lansează, deja celebra Recomandare (UE) 2021/1970, adoptată la 10 noiembrie 2021, care trasează liniile directoare pentru crearea unui Spațiu European Comun al Datelor pentru Patrimoniul Cultural, având rolul de a accelera digitizarea și reutilizarea resurselor culturale în Europa. Documentul invită statele membre UE să coopereze pentru digitizarea 3D a patrimoniului cultural (cu precădere a celui expus unor riscuri de distrugere) și pentru dezvoltarea de mecanisme de guvernanță pentru a permite accesul transfrontalier și reutilizarea datelor culturale în scopuri de cercetare și educație.

Cetatea Histria, model 3D (© sketchfab.com)
Cetatea Histria, model 3D (© sketchfab.com)

În spiritul acestei Recomandări, Institutul Național al Patrimoniului inițiază, conduce și realizează mai multe proiecte pentru digitizarea 3D de bunuri culturale, monumente istorice și situri arheologice.

Cel mai important proiect derulat pe parcursul a două campanii, în octombrie 2023 și, respectiv septembrie 2024 s-a desfășurat în parteneriat cu Global Digital Heritage, una dintre cele mai active și importante organizații private (non-profit) din lume, dedicate digitizării 3D și conservării digitale a patrimoniului cultural și natural. Colaborarea cu GDH a fost excelentă datorită profesionismului desăvârșit și caracterului ales al membrilor echipei, dar mai ales datorită împărtășirii aceluiași deziderat: democratizarea accesului la cunoașterea patrimoniului cultural prin partajarea accesului liber la toate modele 3D.

Moscheea Esmahan Sultan din Mangalia, model 3D (© sketchfab.com)
Moscheea Esmahan Sultan din Mangalia, model 3D (© sketchfab.com)

Toate activitățile derulate de GDH, de la scanare și fotografiere până la prelucrare și modelarea 3D au fost susținute financiar, fără nicio excepție, doar de această organizație , iar INP nu a trebuit să asigure decât costurile de cazare și deplasare ale specialiștilor săi, care au participat la aceste activități.

Rezultatele celor două campanii pot fi văzute pe platforma https://sketchfab.com, unde toate modelele pot fi descărcate fără condiții.

Partenerii proiectului:

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște, unde s-au digitizat colecții muzeale diverse, cu precădere provenind din evul mediu valah, dar și toate monumentele care formează ansamblul Curții Domnești: Turnul Chindiei, palatul voievodal, Biserica Domnească etc.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, de unde se pot vedea metopele originale ale monumentului triumfal Tropeum Traiani, cetatea romană și monumentul reconstruit Tropaeum Traiani, cetatea Histria, ansamblul bisericilor medievale săpate în cretă de la Murfatlar, mormântul hipogeu roman din Constanța, precum și colecții variate de bunuri arheologice.

Muzeul de Arheologie Callatis din Mangalia unde se pot consulta colecțiile arheologice, Movila Documaci, ruinele fostului oraș antic Callatis și Moscheea Esmahan Sultan din Mangalia.

Foto sus:  Curtea Domnească din Târgoviște, model 3D (© sketchfab.com)

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