Satul Ortahisar din Cappadocia, unul dintre cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025

Cappadocia, una dintre cele mai spectaculoase regiuni naturale din lume, celebră pentru stâncile sale vulcanice în formă de coșuri de zână și zborurile cu balonul cu aer cald, atrage din nou atenția internațională.

Satul istoric Ortahisar, situat în inima regiunii, a fost inclus recent în prestigiosul top Forbes „Cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025”, reconfirmând statutul Cappadociei ca destinație de o frumusețe și valoare culturală aparte, informează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Ortahisar - un loc de neratat în inima Anatoliei

Aflat la doar șase kilometri de Ürgüp, cea mai mare localitate din Cappadocia, Ortahisar îmbină farmecul tradițional al arhitecturii săpate în piatră cu un peisaj aerian dominat de baloane colorate și o fortăreață străveche ce veghează deasupra satului.

Farmec atemporal și arhitectură vernaculară

Forbes descrie Ortahisar ca un monolit uitat, răsărit din pământul vulcanic al Cappadociei sub un cer de bazalt străbătut de nuanțe de caise și cenușă. De-a lungul a milioane de ani, vântul și ploaia au sculptat straturile de rocă vulcanică, rezultate din erupțiile munților Erciyes, Hasandağ și Güllüdağ, conturând relieful fabulos cu formele sale emblematice: „coșurile de zână”.

În centrul localității se înalță Castelul Ortahisar, o formațiune naturală masivă transformată într-o fortificație ce pare desprinsă din povești. Se crede că a fost săpat încă din perioada hitiților și include peșteri, adăposturi pentru porumbei și tuneluri întortocheate, fiind considerat unul dintre primele așezări cu mai multe niveluri din lume. Astăzi, castelul oferă unele dintre cele mai impresionante panorame din întreaga regiune.

→ Imaginea 1/7: Nevşehir, Cappadocia. Castelul Ortahisar (© Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia)

La poalele castelului se întinde un sat autentic, cu alei pietruite, tarabe cu caise și grădini unde se servește ceai parfumat cu trandafiri. În vechime, în văile din jur erau săpate depozite în stâncă pentru păstrarea produselor aduse din Mediterana: mere, cartofi, portocale, lămâi, păstrate natural în aceste spații reci și uscate.

Zona găzduiește și un patrimoniu religios remarcabil, cu biserici și mănăstiri rupestre precum Biserica Sarıca, Biserica Cambazlı, Biserica Tavşanlı, bisericile din valea Balkan Deresi sau Mănăstirea Hallaç Deresi, mărturii ale bogatei moșteniri spirituale din Cappadocia.

Tărâm de basm, dincolo de Ortahisar

Potrivit comunicatului Citat, regiunea Cappadocia oferă mult mai mult decât peisaje spectaculoase. Anul trecut, peste 4,37 milioane de turiști au vizitat muzeele și siturile arheologice de aici, atrași de orașele subterane misterioase, hotelurile-boutique săpate în stâncă, bisericile rupestre și peisajele unice din lume.

Vizitatorii pot explora regiunea călare printre formațiuni stâncoase bizare, se pot relaxa în hoteluri de lux amenajate în grote sau pot participa la ateliere de ceramică unde își pot crea propriile obiecte de artă. Toate aceste experiențe sunt completate de bucătăria locală, o combinație savuroasă între tradițiile culinare anatoliene și turcești, cu influențe din terroir-ul regiunii.

Preparatele emblematice includ tocane de carne fragedă cu fructe locale, gătite în vase de lut, și vinuri fine produse din solul tufos specific zonei. Nu întâmplător, Cappadocia a fost recent inclusă pe harta Ghidului MICHELIN pentru Turcia, confirmându-și reputația de destinație de top atât pentru turismul cultural, cât și pentru cel gastronomic.

