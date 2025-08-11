Cultura gastronomică unică din Cappadocia, recunoscută de Ghidul Michelin

Cappadocia este o regiune unică, cu peisajele sale formate din coșuri de zâne, plimbările cu balonul cu aer cald la răsărit, hotelurile-cavou și orașele subterane care au adăpostit cândva primii creștini.

Doar în 2024, muzeele și siturile arheologice din Cappadocia au primit peste 4,37 milioane de vizitatori, confirmându-și statutul de una dintre principalele destinații culturale ale Turciei. Plimbările cu balonul, cea mai emblematică experiență a regiunii, au atins și ele un record istoric: 933.000 de vizitatori au zburat anul trecut, marcând un nou reper, informează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Conform sursei citate, regiunea continuă să fascineze călători din întreaga lume, în special din Europa, America de Nord și Extremul Orient. Dar, dincolo de frumusețea vizuală, se ascunde o altă comoară: un patrimoniu culinar excepțional, profund înrădăcinat în tradițiile turcești și anatoliene, precum și în specificul local.

Recent, această cultură gastronomică unică a fost recunoscută de Ghidul Michelin și este gata să atragă un nou val de călători pasionați de gastronomie în Cappadocia.

Un spectacol culinar: Testi Kebabı și nu numai

În primul rând, partea esențială a experienței tale culinare aici va fi selecția variată de preparate din carne delicioase. Imaginează-ți următorul scenariu: ești într-un restaurant, iar chelnerul îți aduce la masă un vas de lut fierbinte, în flăcări. Îl sparge chiar în fața ta, dezvăluind un preparat gătit încet, timp de ore întregi, în interior. Mâncarea se numește testi kebabı, denumită după vasul de lut în care este preparată. Suntem siguri că ai văzut acest spectacol culinar pe rețelele sociale, și e posibil să te simți recunoscător că te afli în Cappadocia doar pentru acest moment și pentru gustul său inconfundabil.

Testi kebabı, alături de alte fripturi gătite lent în cuptoare tandır, este o sărbătoare pentru ochi și papilele gustative. Dar să trecem la un alt gust legendar al regiunii: faimoasa Kayseri mantı (colțunași), pregătită aici atât de mică încât 40 de bucăți încap pe o singură lingură. Această delicatesă este acoperită cu iaurt — nelipsit din bucătăria turcească — și unt topit aromatizat cu mirodenii tradiționale. Tot ce îți rămâne este să savurezi fiecare bucățică.

Crezi că asta e tot? Răspunsul este „Nu”, pentru că în Cappadocia mai sunt multe de descoperit.

Dacă ai poftă de supă, poți încerca un bol de Ürgüp tarhanası, o variantă unică de tarhana făcută cu iaurt, yarma (un tip de grâu spart) și năut, sau supă tandır, preparată în cuptoarele tradiționale tandır (tandoor).

Dacă vrei să explorezi mai multe preparate locale, poți gusta kayısı yahnisi — un amestec de caise uscate și carne, fierte la foc de lemne; zerdeli pilav — un pilaf parfumat cu melasă de struguri, migdale și stafide; gutui umplute cu carne tocată, nuci și condimente; și ağpakla — o tocană la vas de lut, cu fasole albă și carne fragedă.

Iubitorii de deserturi nu vor duce lipsă de tentații aici: de la incir yağlaması (smochine gătite în unt) la desertul din dovleac, de la köftür (un fel de rahat turcesc cu struguri) la kuru kaymak (smântână uscată) cu miere organică, și dolaz (un halva de făină cu unt).

Dar există un desert care nu mai are nevoie de prezentare. Dacă ești în Turcia, probabil știi deja despre ce este vorba. Exact, ai ghicit: baklava. Iar în Cappadocia vei găsi Damat Baklava, baklava în stil Ürgüp — la fel de memorabilă ca peisajul din jur.

Vinurile din Cappadocia — produse de secole și de călugării creștini timpurii

De la coșurile de zâne la testi kebab gătit în vase speciale din lut… surprizele Cappadociei nu se opresc aici. Vinurile locale excelente pe care le vei gusta aici te vor impresiona la fel de mult. Cappadocia are o istorie îndelungată în producerea vinului, ce datează din vremea primilor călugări creștini. Vei înțelege acest lucru și mai bine când vei vizita orașele subterane și bisericile creștine timpurii. Soarele abundent și solul vulcanic fertil creează condiții ideale pentru cultivarea strugurilor delicioși. Printre soiurile locale se numără Öküzgözü, Kalecik Karası, Boğazkere și Narince, iar cel mai cunoscut este Emir — un vin alb proaspăt și mineral, specific regiunii.

