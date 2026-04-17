România intră în premieră pe harta globală Earth FM

România devine vizibilă pe cea mai complexă hartă digitală a sunetelor naturii din lume. George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, ale cărui înregistrări se regăsesc în producții precum „Dune: Part II”, „Planet Earth III” sau „Horizon Forbidden West”, a petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânători Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor sale unice. Înregistrările sale au fost publicate în două playlisturi dedicate României pe platforma Earth FM, un serviciu global de streaming al peisajelor sonore naturale, denumit și Spotify-ul pentru sunetele naturii.

Cum intră România pe hartă și de ce contează

România nu are încă vizibilitate digitală. La nivel de strategie de comunicare și promovare turistică, țara noastră lipsește sistematic de pe canalele prin care alte destinații ale lumii se fac cunoscute: de la recenzii și listări pe platforme internaționale de tip Booking.com sau Airbnb, la ghiduri de referință precum Atlas Obscura, Lonely Planet sau National Geographic Traveler, până la arhive sonore, vizuale și video accesibile publicului global.

O oportunitate ratată, acum recuperată

Această absență digitală este cu atât mai costisitoare cu cât tendințele globale de călătorie se orientează clar spre natură. Turismul orientat spre biodiversitate, ecoturismul și experiențele imersive în medii naturale sunt în plină creștere. Călătorii caută autenticitate, liniște, conexiune cu natura, exact ceea ce România are de oferit în mod excepțional. Însă, pentru a fi descoperit, un loc trebuie să existe digital.

Astfel că, începând din 16 aprilie 2026, România intră în premieră pe harta globală a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț. Intrarea României pe harta Earth FM este, în acest context, mai mult decât un playlist cu înregistrări sonore, pentru că devine o formă de prezență globală, accesibilă simultan pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Spre exemplu, 43,5% din publicul Earth FM este din Statele Unite, 8,2% din Marea Britanie, 4,4% din Canada. Este exact publicul care călătorește pentru natură și care, până acum, rar avea un punct de contact digital cu biodiversitatea românească.

Două playlisturi, o țară redescoperită

Înregistrările realizate de George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț sunt organizate în două playlisturi pe Earth FM. Primul playlist, dedicat peisajelor sonore (soundscapes), reprezintă o imersiune completă în atmosfera pădurii și reunește 22 de înregistrări ambientale cu o durată totală de aproximativ 90 de minute. Al doilea playlist, dedicat speciilor, adună 30 de înregistrări scurte, fiecare de circa 20 de secunde, totalizând în jur de 10 minute de sunete identificabile. Cele 26 de specii captate includ 21 de specii de păsări, patru mamifere și reprezentanți ai amfibienilor și insectelor. Printre specii regăsim zimbrul (Bison bonasus), cerbul carpatin (Cervus elaphus), acvila de munte (Aquila chrysaetos), cocoșul de munte, un simbol al pădurilor montane (Tetrao urogallus) și ciocănitoarea neagră, cea mai mare specie de ciocănitoare din Europa (Dryocopus martius), dar și prigoria, care este o specie migratoare, una dintre cele mai frumos colorate din avifauna României (Merops apiaster) sau gaița (Garrulus glandarius), din familia Corvidelor, dar mai frumos colorată, cu pene albastre pe aripi ușor de remarcat și care obișnuiește să ascundă ghindele, fiind astfel foarte importanta pentru dispersia stejarilor.

Aceste playlisturi vor plasa România alături de destinații naturale de referință la nivel global, oferind o fereastră sonoră autentică spre unul dintre cele mai bine conservate ecosisteme forestiere din Europa.

Artista Merve Gençer se află în spatele designului special de pe Earth FM și a imaginilor cu zimbri pentru secțiunea în care se află cele două playlisturi cu sunete din Parcul Natural Vânători Neamț. Merve iubește culorile vii și creează în principal lucrări în acrilic și acuarelă, inspirate de peisajele naturale.

„Earth FM există pentru a face accesibile cele mai importante locuri sălbatice din lume, iar noile înregistrări ale lui George Vlad demonstrează exact de ce”, afirmă Cătălin Zorzini, fondator Earth FM.

Parcul Natural Vânători Neamț, locul unde zimbrul s-a întors acasă

Parcul Natural Vânători Neamț se întinde pe 30.631 de hectare în nordul județului Neamț, la granița cu județul Suceava. Înființat oficial în 1999, parcul are un context istoric remarcabil: zona a funcționat ca rezervație a domnilor Moldovei încă din secolele XV-XVI, ceea ce a contribuit la conservarea excepțională a faunei și florei locale. În acest areal, România are una dintre cele mai frumoase și încă necunoscute ecodestinații turistice, Ținutul Zimbrului, care conectează natura, gastronomia și istoria.

Aproape 85% din suprafața parcului este acoperită de păduri (peste 26.300 de hectare fond forestier). Ecosistemele adăpostesc 580 de specii de ciuperci, 57 de specii de licheni și 157 de specii de mușchi, iar pe raza parcului au fost identificate 14 tipuri de habitate naturale de interes comunitar. Fauna include 41 de specii de mamifere (urs brun, râs, lup, pisică sălbatică, cerb carpatin, căprior, zimbru, vidră), 120 specii de păsări și 17 specii de amfibieni.

Parcul Natural Vânători Neamț este unul dintre puținele din Europa care deține, în același spațiu geografic, toate cele trei forme de management al zimbrului: captivitate, semi-libertate și libertate. Pe cele 30.000 de hectare trăiesc în libertate, în prezent, peste 80 de exemplare. Prima eliberare de zimbri în libertate din România a avut loc tocmai aici, pe 22 martie 2012, în zona Chitele, un moment istoric pentru conservarea naturii la nivel european.

O hartă a lumii ascultate: ce este Earth FM

Earth FM este un serviciu de streaming complet gratuit, non-profit, care reunește peste 1.200 de peisaje sonore naturale imersive din întreaga lume. Lansat în 2022 și dezvoltat de organizația europeană de caritate Digital Partnership for Regeneration and Reconnection, platforma funcționează ca un fel de „Spotify pentru sunetele naturii”, cu diferența că nu servește interese comerciale și că 100% din veniturile din abonamente merg spre extinderea bibliotecii și susținerea înregistrărilor de teren.

Inima platformei este Nature Soundmap, o hartă interactivă în care fiecare marcaj în formă de inimă deschide o înregistrare unică dintr-un colț al lumii. Harta acoperă zeci de țări de pe toate continentele. De astăzi, România apare pe hartă.

Aici poți asculta leii și hipopotamii din Serengeti, greierii de pe malurile râului Niobrara din Nebraska, sunetele primăverii la poalele Himalayei, sunetele din zorii zilei de pe o insulă suedeză sau valurile rivierei albaneze. Înregistrările pot fi filtrate după dispoziție, durată, sunet predominant, tip de habitat sau înregistrator.

Misiunea Earth FM depășește simpla arhivare sonoră. Bazată pe zeci de studii științifice, platforma pornește de la premisa că ascultarea peisajelor naturale are un impact semnificativ pozitiv asupra stării de bine și că, în același timp, aceste sunete devin tot mai rare pe măsură ce ecosistemele care le generează sunt distruse.

Proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Propark Fundația pentru Arii Protejate. Proiectul este implementat de Asociația de Ecoturism din România (AER) și partenerii de proiect: Administrația Parcului Natural Vânători Neamț (PNVNT), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM).

România, patrimoniu natural european de excepție

Un sistem extins de arii protejate

România numără 13 parcuri naționale și 14 parcuri naturale, 2 geoparcuri internaționale UNESCO, la care se adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării și peste 900 de rezervații științifice, monumente ale naturii și rezervații naturale. În total, peste 1.500 de arii protejate, din care 600 situri Natura 2000, acoperind aproximativ 24% din suprafața terestră a țării (față de media UE de 18,5%).

Păduri virgine și patrimoniu UNESCO

România este a doua țară din lume cu mai mare suprafață de păduri de fag recunoscute ca Patrimoniu Mondial UNESCO: 23.982 de hectare de păduri primare deosebit de valoroase au fost incluse în situl UNESCO „Păduri primare de fag din Carpați si alte regiuni ale Europei”, reprezentând 26% din acest sit. Aceste păduri valoroase sunt aproape în întregime păduri de stat aflate în responsabilitatea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

Cel mai biodivers stat al Uniunii Europene

Suntem singura țară din UE, care are 5 regiuni biogeografice, adică cea mai mare diversitate de condiții geografice și de climă, ceea ce asigură condiții pentru o mare varietate de specii și habitate. România are cea mai mare suprafață de natură sănătoasă, funcțională din Uniunea Europeană, cele mai întinse păduri naturale, suprafețe semnificative de păduri virgine și cvasi-virgine, de fânețe și de pajiști cu arbori și o deltă de întindere și bogăție unice.

George Vlad: omul care a dat glas naturii românești

George Vlad este unul dintre cei mai respectați sound designeri și profesioniști audio din lume. Format la Universitatea Edinburgh (Sound Design), originar din zona Parcului Natural Vânători Neamț și stabilit în prezent în Marea Britanie, George Vlad face parte din echipa permanentă a Earth FM din martie 2022, unde este descris ca „ecolog al peisajelor sonore”. Cariera sa internațională acoperă unele dintre cele mai mari producții cinematografice, de gaming și televiziune ale ultimilor ani:

Film: „Dune: Part II”, „Mufasa: The Lion King”

Jocuri video: „Horizon Forbidden West” (premiul MASA), „Dune: Awakening”, „Path of Exile”

Tehnologie: Dispozitivele Google Pixel 9

TV/Documentare: „Planet Earth III”, „House of the Dragon”, „Fire of Love”, „Antarctica Unearthed”

Premii: Nominalizare BAFTA, Premiul MASA pentru „Horizon Forbidden West”

Cu aproximativ 15 ani de experiență în înregistrarea peisajelor sonore naturale, George Vlad s-a specializat în capturarea sunetelor din locuri greu accesibile, departe de zgomotul uman, o raritate tot mai prețioasă pe o planetă din ce în ce mai zgomotoasă.

Rădăcinile sale sunt profund ancorate în natura românească. George Vlad mărturisește: „Sunt mândru că am avut o copilărie destul de sălbatică, hoinărind prin dealurile și pădurile din nord-estul României. Amintirile mele din copilărie sunt în mare parte legate de spații naturale nealterate pline de cântec de păsări, de ierni grele cu viscole nebune și munți de zăpadă, sau de pâraie și râuri limpezi pline de viață sălbatică.”

Primele sale înregistrări majore au fost coruri matinale de păsări din jurul Iașului: se trezea la ora 3:00 dimineața, conducea până la marginea orașului și instala echipamentul în întuneric. Acea pasiune timpurie l-a purtat, decenii mai târziu, înapoi în pădurile României, în Parcul Natural Vânători Neamț, de data aceasta pentru a le aduce pe harta sonoră a lumii. Acolo, metoda nu s-a schimbat prea mult: zeci de vizite și de ore de înregistrări realizate mai ales noaptea, când „zgomotul alb” al zilei se stinge, și multă, multă așteptare la pândă.