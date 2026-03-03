Ziua Solidarității româno-polone, la Varșovia

Institutul Cultural Român de la Varșovia și Ambasada României în Polonia, în colaborare cu ARTEXIM, organizează la Castelul Regal din Varșovia, în data de 3 martie 2026, un concert extraordinar al Cvartetului Arcadia, pentru a sărbători Ziua Solidarității româno-polone – o ocazie în plus pentru a sublinia că România și Polonia împărtășesc principii și valori comune. România și Polonia au instituit în anul 2023 Ziua Solidarității româno-polone, marcată în fiecare an pe 3 martie.

Conform unui comunicat al Institutului Cultural Român (ICR), programul concertului include o lucrare de tinerețe semnată de George Enescu, Aubade – Trio pentru vioară, violă și violoncel (1899), Cvartetul de coarde nr. 4 în Do major Sz. 91 de Béla Bartók și Cvartetul de coarde nr. 2 Op. 3/145 al compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg. Cvartetul Arcadia a dedicat un proiect amplu celor 17 cvartete ale lui Mieczysław Weinberg. Cele cinci discuri, lansate în perioada 2021-2025, s-au bucurat de o recepție critică entuziastă, de nominalizări la premiile International Classical Music Awards (vol. 2) și Gramophone (vol. 3), în vreme ce primul volum a fost recompensat cu Premiul Criticilor Germani (2021), iar cel de-al treilea a fost distins cu Diapason d'Or.

Concertul va fi urmat, în data de 4 martie 2026, de două evenimente găzduite de Universitatea de Muzică „Fryderyk Chopin” din capitala Poloniei, menite să promoveze Concursul Internațional „George Enescu”. Cristina Uruc, manager ARTEXIM, și Graziella Duma, coordonatoarea Concursului, vor prezenta potențialilor candidați și cadrelor didactice condițiile de participare, impactul asupra carierei câștigătorilor, iar compozitorul polonez Zygmunt Krauze va împărtăși din experiența sa de președinte al Juriului de Compoziție. În partea a doua a zilei, Ana Török (vioară), Răsvan Dumitru (vioară), Traian Boală (violă) și Zsolt Török (violoncel) - membrii Cvartetului Arcadia, unul dintre cele mai cunoscute ansambluri de muzică de cameră din România, având o reputație solidă la nivel internațional, vor oferi un masterclass de muzică de cameră.

Ziua Solidarității româno-polone, instituită în 2023 prin acte emise de Parlamentele celor două țări, este sărbătorită în 2026 pentru al treilea an consecutiv, atât la Varșovia, cât și la București.

Această dată evocă semnarea la București, în anul 1921, a Convenției de Alianță Defensivă între Regatul României și Republica Polonă. Documentul, prin care cele două părți se obligau să-și acorde asistența armată în cazul unui atac neprovocat la frontiera lor de răsărit, a contribuit semnificativ la consolidarea stabilității regionale.

Luni, 2 martie, Ateneul Român din București va găzdui un concert de jazz susținut de Atom String Quartet, în colaborare cu Cătălin Răducanu, în organizarea Institutului Adam Mickiewicz, a Ambasadei Poloniei în România și a Institutului Polonez de la București.